La contundente derrota de Independiente por 4-0 ante Atlético Tucumán dejó al equipo eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina y abrió una crisis interna que puso en duda la continuidad de Gustavo Quinteros como entrenador.

En medio de la tensión, la Comisión Directiva convocó a una reunión para analizar el futuro del técnico. El encuentro será encabezado por el presidente Néstor Grindetti antes del entrenamiento previsto en el predio de Villa Domínico.

Quinteros, por su parte, dejó en claro después de la goleada que no tiene pensado renunciar. Sin embargo, la decisión sobre su continuidad quedó en manos de los dirigentes.

El malestar con Quinteros

Dentro de la Comisión Directiva creció el malestar por las declaraciones del entrenador, quien volvió a cuestionar la falta de refuerzos para afrontar la temporada.

Tras la eliminación, Quinteros reconoció la gravedad del resultado y pidió disculpas a los hinchas. “Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedir disculpas a la gente”, expresó.

El técnico también admitió que el equipo no tuvo la respuesta necesaria durante el partido. “Perdimos todos los duelos defensivos. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra”, sostuvo.

Aunque asumió parte de la responsabilidad por la goleada, volvió a señalar la falta de incorporaciones como uno de los problemas del plantel.

“Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar”, afirmó.

Ahora, la dirigencia deberá resolver si Quinteros continúa al frente del equipo o si la goleada ante Atlético Tucumán marca el final de su ciclo en Independiente.