Independiente dio vuelta el partido ante Unión y ganó 2-1 en Santa Fe

Independiente derrotó 2-1 a Unión en el estadio 15 de Abril por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El Rojo comenzó perdiendo, pero reaccionó y consiguió dar vuelta el marcador para quedarse con los tres puntos.

Marcelo Estigarribia puso en ventaja al conjunto santafesino durante el encuentro. Independiente respondió con Santiago Montiel y Maximiliano Meza, quienes marcaron los goles que permitieron completar la remontada.

Meza apareció con un golazo

Maximiliano Meza fue protagonista del triunfo al convertir el segundo tanto de Independiente. El mediocampista marcó su primer gol desde su regreso al club y le dio la victoria al conjunto de Avellaneda.

Con las tres unidades obtenidas en Santa Fe, Independiente quedó noveno en la Tabla Anual con 41 puntos. Además, quedó momentáneamente en el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque Instituto y Belgrano todavía podían superarlo.

Unión sumó otra derrota

El equipo santafesino acumuló su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura. Con este resultado quedó noveno en la Zona A, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

En la Tabla Anual, Unión quedó ubicado en el puesto 17. El conjunto dirigido por el Tatengue deberá buscar recuperarse en sus próximos compromisos del campeonato.