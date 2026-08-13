Independiente echó a Gustavo Quinteros tras el 4-0 ante Atlético Tucumán

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La Comisión Directiva se reunió este jueves y decidió despedir al técnico luego de la contundente derrota por 4-0 frente a Atlético Tucumán, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El resultado, el rendimiento del equipo y las declaraciones posteriores al partido terminaron de colmar la paciencia de la dirigencia. Mientras se define cómo será la rescisión contractual, el plantel tendrá un entrenamiento dirigido de manera interina.

Hugo Tocalli, al frente del plantel

El entrenamiento vespertino estará a cargo de Hugo Tocalli, secretario deportivo de Independiente. La medida será de emergencia, debido a que Carlos Matheu se encuentra con la Reserva en Santiago del Estero.

Matheu ya fue informado de la situación y, una vez que regrese, podría hacerse cargo de los entrenamientos junto a Eduardo Tuzzio. La dirigencia deberá resolver ahora quién conducirá al equipo durante las próximas semanas.

Una salida marcada por la derrota

La conferencia de prensa posterior al 4-0 fue determinante para el desenlace. Quinteros asumió la responsabilidad por la actuación del equipo y pidió disculpas a los hinchas, aunque luego apuntó a la falta de refuerzos y a los problemas que atraviesa el club.

“Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente”, había expresado el ahora exentrenador.

Sin embargo, también reclamó ayuda para revertir la situación deportiva de Independiente y sostuvo que ni los jugadores ni el cuerpo técnico eran responsables de una continuidad de fracasos.

Un interinato en medio de las elecciones

La salida de Quinteros no llega en un momento sencillo para el club. Las elecciones de Independiente están previstas para diciembre, por lo que la dirigencia analiza un interinato que podría extenderse durante varios meses.

El próximo desafío será encontrar una alternativa que permita ordenar al equipo sin asumir el riesgo de contratar a un entrenador de peso en medio de un escenario electoral. Mientras tanto, Tocalli será quien tome las riendas de un plantel golpeado por la dura eliminación.