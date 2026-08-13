La goleada 4-0 ante Atlético Tucumán, que significó la eliminación de Independiente en los octavos de final de la Copa Argentina, precipitó el final del ciclo de Gustavo Quinteros al frente del equipo.

El presidente Néstor Grindetti se reunió esta mañana con Daniel Seoane y Carlos Montaña, integrantes de la mesa chica de la dirigencia, y entre los tres resolvieron finalizar el vínculo con el entrenador.

El club comunicará oficialmente la decisión una vez que queden cerrados los detalles legales de la rescisión. Quinteros cobrará su contrato hasta el último día trabajado.

Tocalli dirigirá la práctica

Mientras la dirigencia comienza a trabajar en la búsqueda de un reemplazante, la práctica de esta tarde en el predio de Villa Domínico será dirigida de manera excepcional por Hugo Tocalli, responsable del fútbol juvenil del club.

Luego, el plantel quedará provisoriamente bajo las órdenes de la dupla que conduce la Reserva: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Los exdefensores de Independiente se encuentran actualmente en Santiago del Estero junto al equipo de tercera división, por lo que deberán regresar para hacerse cargo del plantel profesional.

El enojo de la dirigencia con Quinteros

La derrota ante Atlético Tucumán no fue el único motivo que aceleró la salida del entrenador. Dentro de la Comisión Directiva también generaron malestar las declaraciones de Quinteros después del partido, cuando volvió a cuestionar la falta de refuerzos.

“Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedir disculpas a la gente. Creo que perdimos todos los duelos defensivos. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra”, había expresado.

Luego, apuntó directamente a la dirigencia por la conformación del plantel: “Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar”.

Los números del ciclo

Quinteros había asumido como entrenador de Independiente en septiembre de 2025 y tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre.

Durante su ciclo, dirigió al equipo en una etapa que terminó con 14 victorias, 8 empates y 10 derrotas. La eliminación ante Atlético Tucumán terminó de sentenciar su salida.