Independiente consiguió una clasificación importante a las semifinales del Torneo Clausura 2026 y, en su camino hacia la definición, dejó afuera a dos entrenadores que aparecen en los planes de Racing para la próxima temporada. El equipo dirigido por Jadson Viera eliminó primero a Argentinos Juniors, conducido por Nicolás Diez, y luego a Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

La particularidad no pasó inadvertida en el fútbol argentino, ya que ambos técnicos son nombres que están en la órbita de la dirigencia de la Academia. Mientras Racing analiza alternativas para su futuro, el Rojo consiguió superar a los dos equipos que tenían como entrenadores a candidatos para ocupar el banco académico.

Dos victorias importantes en condición de visitante

El primer golpe de Independiente llegó frente a Argentinos Juniors, al que venció por 2-1 en La Paternal. De esa manera, el conjunto de Avellaneda dejó en el camino al equipo de Nicolás Diez y avanzó en los playoffs del campeonato.

El segundo desafío fue ante Vélez, en el estadio José Amalfitani, donde el Rojo consiguió otra clasificación en una definición ajustada. Después de igualar 1-1 durante los 120 minutos de juego, Independiente se impuso en la tanda de penales y eliminó al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Los resultados tuvieron un valor especial porque el conjunto de Avellaneda había terminado séptimo en la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, logró hacerse fuerte fuera de casa y superar dos instancias eliminatorias consecutivas.

Los técnicos que aparecen en el radar de Racing

Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto son dos de los entrenadores que aparecen entre las alternativas que analiza Racing para la próxima temporada. La dirigencia académica busca definir su futuro deportivo y ambos nombres forman parte de las opciones que se mencionan en el entorno del club.

La eliminación de sus equipos a manos de Independiente agregó un condimento particular a los playoffs del Clausura. Mientras el Rojo celebra su avance, los dos entrenadores quedaron fuera de la competencia y ahora sus nombres vuelven a quedar vinculados con el mercado de pases.

El Rojo ahora va por River

Con la clasificación asegurada, Independiente ya tiene definido su próximo desafío en el campeonato. El equipo de Jadson Viera deberá visitar a River en el estadio Monumental por un lugar en la final del Torneo Clausura.

El Millonario también llega a las semifinales después de eliminar a Instituto en Córdoba. De esta manera, el Rojo buscará prolongar su buen momento y dar otro golpe en los playoffs para acercarse a la posibilidad de quedarse con el título.