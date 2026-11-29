Independiente eliminó a Vélez Sarsfield en la definición por penales en el estadio José Amalfitani y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, tras igualar 1 a 1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario.

Con este triunfo en Liniers, el equipo dirigido por Jadson Viera avanzó entre los cuatro mejores del certamen y aguarda por el ganador del cruce entre Instituto de Córdoba y River Plate.

Durante los 90 minutos reglamentarios, el marcador no se movió pese a las aproximaciones de ambos lados en un primer tiempo de ida y vuelta —donde Tomás Marchiori y Santiago Mele respondieron con solvencia— y a un segundo tiempo en el que el Rojo acumuló remates, estrelló un tiro libre en el travesaño a los 10 minutos y malogró una ocasión clara debajo del arco a través de Felipe Tempone.

Ya en el tiempo extra, las emociones llegaron en el primer tramo: Independiente rompió el cero con un cabezazo de Sebastián Valdéz tras un tiro libre desde la derecha, pero Vélez reaccionó rápidamente y estampó el 1-1 definitivo del alargue mediante un cabezazo de Ronaldo Martínez luego de un envío desde la izquierda.

En la serie desde los doce pasos, Independiente se impuso con los goles de Maximiliano Meza, Millán y Zabala, mientras que para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto únicamente convirtió Rodrigo Aliendro. Si bien Tomás Marchiori contuvo dos remates desde el punto penal, la eficacia visitante le dio la clasificación al Rojo en el Amalfitani.

Con el arbitraje de Facundo Tello y Salomé Di Iorio en el VAR, ambos equipos protagonizan un duelo intenso en Liniers con el boleto a la próxima instancia en juego, donde el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto de Córdoba y River Plate.

Durante la primera mitad, el desarrollo resultó de ida y vuelta, con Independiente buscando lastimar desde el arranque y exigiendo al arquero local Tomás Marchiori, quien respondió con firmeza a los cinco minutos tras un remate cruzado de Santiago Montiel y volvió a salvarse poco después cuando Claudio Baez interceptó un disparo externo de Mateo Pérez Curci. En el arco opuesto, Santiago Mele también sostuvo la valla invicta del conjunto dirigido por Jadson Viera para sostener el empate al entretiempo.

En el complemento, el equipo de Avellaneda asumió mayor protagonismo ofensivo y acumuló las ocasiones más claras para abrir el marcador. A los 10 minutos del segundo tiempo, un tiro libre ejecutado por el Rojo se estrelló en el travesaño del arco defendedido por Marchiori, quien se consolidó como la principal figura del equipo de Guillermo Barros Schelotto ante los reiterados intentos de media distancia de la visita.

Sobre el tramo final del tiempo reglamentario, Felipe Tempone dispuso de una oportunidad inmejorable debajo del arco para adelantar a Independiente, pero su definición se fue por encima del travesaño, manteniendo la paridad sin goles en Liniers.

Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baez, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Matías Pellegrini y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Miguel Arrayago, Sebastián Valdez, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez, Josías Palais; Maximiliano Meza; Santiago Montiel y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.