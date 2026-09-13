Independiente y San Lorenzo protagonizarán este domingo uno de los encuentros más atractivos de la 9ª fecha del Torneo Clausura. Desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, ambos equipos disputarán un clásico con impacto directo en la lucha por la clasificación a los playoffs.

El conjunto de Avellaneda llega en una posición más favorable, aunque todavía lejos de la regularidad deseada. Tras la dura derrota por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza, logró recuperarse con una valiosa victoria por 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que le permitió ubicarse en puestos de clasificación.

Para el equipo dirigido por Jadson Viera, los tres puntos pueden significar un paso importante para consolidarse entre los ocho mejores de la Zona A y fortalecer un proceso que aún busca estabilidad futbolística.

Independiente quiere consolidar su recuperación

El triunfo conseguido en la fecha anterior otorgó tranquilidad en Avellaneda. Si bien el rendimiento colectivo todavía genera interrogantes, el resultado permitió que Independiente recuperara confianza y llegara al clásico con mejores perspectivas.

El entrenador uruguayo apuesta a sostener la base que consiguió la victoria en Santiago del Estero. Además, confía en que una nueva alegría frente a un rival histórico le permita ganar respaldo en el inicio de su ciclo.

La probable formación del Rojo incluye a Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago y Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone y Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Chimy Ávila y Matías Abaldo.

San Lorenzo inicia una nueva etapa con Insúa

Del otro lado aparece un San Lorenzo golpeado por los problemas institucionales y deportivos. La salida de Néstor Gorosito abrió nuevamente la puerta para el regreso de Rubén Darío Insúa, quien iniciará su tercer ciclo como entrenador del club.

El Gallego asumió con un objetivo concreto: enfocar todos los esfuerzos en el campeonato local y llevar al equipo a los puestos de clasificación. El reciente triunfo ante Talleres alimentó la ilusión de los hinchas y elevó las expectativas para este nuevo comienzo.

San Lorenzo intentará aprovechar el impulso anímico para superar a Independiente en la tabla y acercarse a la zona de playoffs.

Un clásico con mucho en juego

Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro adquiere una relevancia especial por el contexto de ambos equipos. Independiente necesita ratificar su recuperación, mientras que San Lorenzo busca comenzar con el pie derecho una nueva etapa bajo la conducción de Insúa.

Con objetivos similares y realidades diferentes, el clásico promete convertirse en uno de los partidos más destacados de la jornada y podría generar movimientos importantes en la pelea por la clasificación.

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.