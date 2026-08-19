El sueño de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores llegó a su fin de la manera más dolorosa. La Lepra empató 1-1 ante Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas y llevó la definición a los penales, donde el conjunto brasileño se impuso por 5-4 y consiguió el boleto a los cuartos de final.

La serie había quedado completamente abierta luego del 0-0 de la ida en el Maracaná. Con el apoyo de su gente, el equipo dirigido por Alfredo Berti buscó hacerse fuerte en Mendoza para prolongar su histórica participación internacional.

El encuentro se mantuvo sin goles durante buena parte de la noche y Fluminense sufrió un golpe importante cuando Agustín Canobbio fue expulsado por doble amarilla, por lo que los brasileños debieron afrontar los últimos 30 minutos con un jugador menos.

Sin embargo, a los 30 minutos del complemento apareció Kevin Serna. El colombiano aprovechó un contraataque, ingresó al área y definió cruzado para establecer el 1-0 que parecía sentenciar la clasificación.

Arce apareció en la última y llevó todo a los penales

Cuando parecía que la historia estaba terminada, Independiente Rivadavia encontró una última oportunidad. Una mano dentro del área derivó en un penal, ratificado por el VAR, y Alex Arce convirtió desde los doce pasos en tiempo de descuento para poner el 1-1 y desatar la locura en el Malvinas Argentinas.

Con el global también igualado 1-1, la clasificación tuvo que resolverse mediante los penales. Allí apareció la experiencia de Fábio, arquero de Fluminense, que resultó determinante para el conjunto brasileño.

El arquero contuvo dos ejecuciones durante la definición y le atajó a Rodrigo Atencio el penal decisivo, que selló la eliminación de los mendocinos y la clasificación de Fluminense.

Así terminó una histórica participación para Independiente Rivadavia, que llegó hasta los octavos de final y estuvo a un penal de continuar haciendo historia en el máximo certamen continental.