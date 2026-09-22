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Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual del fútbol argentino
POR REDACCIÓN
Independiente Rivadavia quedó como líder en soledad de la Tabla Anual después de la décima fecha del Torneo Clausura. La Lepra mendocina alcanzó los 51 puntos luego de vencer a Barracas Central como visitante.
Vélez aparece segundo con 48 unidades, mientras que Boca y Argentinos Juniors acumulan 47 puntos cada uno. Rosario Central suma 46, Instituto y Gimnasia tienen 43, y River y Belgrano cuentan con 42.
La lucha por las copas
Detrás de los primeros puestos también aparecen Estudiantes, Independiente y Lanús, que completan parte de la zona de equipos que buscan acceder a las competencias internacionales. Belgrano, además, ya está clasificado a la Copa Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura.
Tras el parate por la Fecha FIFA, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia. Vélez será local ante Platense, mientras que Boca enfrentará a Unión en La Bombonera.
Así está el Clausura
En la Zona A, Instituto lidera con 22 puntos, seguido por Vélez con 20 y Defensa y Justicia con 18. En la Zona B, Argentinos Juniors y Rosario Central tienen 18 unidades, mientras que Independiente Rivadavia y Gimnasia acumulan 17.
Los ocho equipos que actualmente están ingresando a los octavos de final son Instituto, Vélez, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Boca, Independiente, Lanús y Newell’s.