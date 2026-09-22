Independiente Rivadavia quedó como líder en soledad de la Tabla Anual después de la décima fecha del Torneo Clausura. La Lepra mendocina alcanzó los 51 puntos luego de vencer a Barracas Central como visitante.

Vélez aparece segundo con 48 unidades, mientras que Boca y Argentinos Juniors acumulan 47 puntos cada uno. Rosario Central suma 46, Instituto y Gimnasia tienen 43, y River y Belgrano cuentan con 42.

La lucha por las copas

Detrás de los primeros puestos también aparecen Estudiantes, Independiente y Lanús, que completan parte de la zona de equipos que buscan acceder a las competencias internacionales. Belgrano, además, ya está clasificado a la Copa Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura.

Tras el parate por la Fecha FIFA, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia. Vélez será local ante Platense, mientras que Boca enfrentará a Unión en La Bombonera.

Así está el Clausura

En la Zona A, Instituto lidera con 22 puntos, seguido por Vélez con 20 y Defensa y Justicia con 18. En la Zona B, Argentinos Juniors y Rosario Central tienen 18 unidades, mientras que Independiente Rivadavia y Gimnasia acumulan 17.

Los ocho equipos que actualmente están ingresando a los octavos de final son Instituto, Vélez, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Boca, Independiente, Lanús y Newell’s.