Independiente Rivadavia dio el golpe en Mendoza y venció 3-1 a Racing por la séptima fecha del Torneo Clausura. La Academia comenzó arriba en el marcador, pero el conjunto local reaccionó, dio vuelta el partido y terminó celebrando una importante victoria.

El encuentro tuvo emociones desde los primeros minutos. A los 6, el árbitro Álvaro Carranza sancionó un penal para Independiente Rivadavia luego de revisar la jugada en el VAR. Álex Arce se hizo cargo de la ejecución, pero Facundo Cambeses respondió y contuvo el remate.

Racing aprovechó el envión y a los 19 minutos abrió el marcador por intermedio de Matko Miljevic. Sin embargo, la ventaja duró poco: Gonzalo Ríos apareció a los 39 para establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, la Lepra mendocina tomó el protagonismo y logró completar la remontada. Fabrizio Sartori, quien había ingresado pocos minutos antes, convirtió a los 25 minutos del segundo tiempo para poner el 2-1.

Racing intentó reaccionar en el tramo final y fue en busca del empate, pero dejó espacios que Independiente Rivadavia terminó aprovechando. Ya en tiempo de descuento, Álex Arce tuvo revancha después del penal fallado y marcó el 3-1 definitivo.

De esta manera, Independiente Rivadavia se quedó con un partidazo en Mendoza y sumó tres puntos por la séptima fecha del Clausura. En la próxima jornada visitará a River, mientras que Racing buscará recuperarse en el campeonato.