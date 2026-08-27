Independiente Rivadavia continúa firme en la defensa del título de la Copa Argentina. El conjunto mendocino derrotó este miércoles por 2-0 a Aldosivi y consiguió la clasificación a los cuartos de final del certamen, instancia en la que se medirá con Atlético Tucumán.

El encuentro se disputó en el estadio Florencio Sola y comenzó con un trámite parejo. Sin embargo, la Lepra logró golpear a los 17 minutos del primer tiempo. Matías Fernández envió la pelota al área y Gonzalo Ríos apareció libre para conectar de cabeza y vencer a Lucas Acosta, estableciendo el 1-0.

Aldosivi intentó reaccionar y generó aproximaciones sobre el arco defendido por Nicolás Bolcato, pero no encontró la precisión necesaria para llegar al empate. Independiente Rivadavia, en tanto, logró sostener la ventaja y se fue al descanso arriba en el marcador.

Durante el complemento, el Tiburón buscó adelantarse y realizó modificaciones para encontrar mayor peso ofensivo. La Lepra aprovechó los espacios y también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, entre ellas una llegada de Maximiliano Salas que terminó afuera.

Cuando el encuentro llegaba a su final, José Florentín terminó de sentenciar la historia. A los 49 minutos del segundo tiempo convirtió el 2-0 definitivo y aseguró la clasificación del conjunto mendocino.

El próximo rival de Independiente Rivadavia

Con la victoria, Independiente Rivadavia se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina y continúa en carrera para defender el título.

En los cuartos de final tendrá enfrente a Atlético Tucumán, que consiguió su lugar luego de protagonizar uno de los resultados más contundentes de los octavos: goleó 4-0 a Independiente de Avellaneda.

La Lepra mendocina buscará superar un nuevo obstáculo y acercarse a las instancias decisivas de una competencia en la que nuevamente aparece como protagonista.