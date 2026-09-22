Independiente Rivadavia consiguió un triunfo clave este lunes al vencer 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la décima fecha del Torneo Clausura. José Florentín marcó de cabeza el único gol del encuentro y le permitió al equipo de Alfredo Berti quedar como líder en soledad de la tabla anual.

El conjunto mendocino golpeó temprano. A los 11 minutos del primer tiempo, luego de un tiro de esquina ejecutado por Matías Fernández, Florentín apareció en el área y conectó de cabeza para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Independiente Rivadavia pegó primero y defendió la ventaja

Después del gol, la Lepra buscó ampliar la diferencia y generó varias aproximaciones, aunque Marcelo Miño evitó una ventaja mayor. Barracas también intentó reaccionar, especialmente durante el segundo tiempo, pero se encontró con una defensa mendocina firme.

El equipo local tuvo varias pelotas detenidas y aproximaciones sobre el área de Nicolás Bolcato, aunque no consiguió quebrar la resistencia visitante. Florentín, además de marcar el gol, tuvo intervenciones importantes en defensa sobre el final.

Uno de los momentos llamativos del encuentro ocurrió a los 35 minutos del complemento, cuando una caída de Fabrizio Sartori terminó doblando una de las muletas del entrenador Alfredo Berti, quien se encontraba al costado del campo.

La Lepra escaló en el Clausura y manda en la anual

Con la victoria, Independiente Rivadavia llegó a los 17 puntos y escaló hasta el tercer puesto de la Zona B del Torneo Clausura. Además, el resultado le permitió quedar como único líder de la tabla anual.

Barracas Central, en tanto, quedó en la 12ª posición de su zona con 11 unidades.

En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Gimnasia de La Plata el viernes 2 de octubre a las 21.30. Barracas visitará a Atlético Tucumán el sábado 3, desde las 17.