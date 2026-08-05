La situación económica de Independiente sumó un nuevo capítulo y esta vez tiene como protagonista a San Martín. El equipo sanjuanino que mantiene un reclamo por una deuda cercana a los 2,5 millones de dólares vinculada a la salida del delantero Matías Giménez Rojas hacia Argentinos Juniors.

Mientras el Rojo intenta resolver la inhibición presentada por Olimpia de Paraguay por el pase de Facundo Zabala, apareció este nuevo frente judicial que involucra al conjunto sanjuanino y que podría complicar aún más el panorama financiero del club de Avellaneda.

El reclamo del Verdinegro

Desde San Martín sostienen que Independiente debe abonarle una parte del pase del delantero, debido a que consideran que la operación con Argentinos Juniors tuvo características similares a una transferencia y no a una rescisión contractual.

El conjunto sanjuanino había adquirido tiempo atrás un porcentaje de la ficha de Giménez Rojas y entiende que el Rojo debía pagar el 45% restante en caso de una salida del futbolista.

Además, San Martín reclama el cumplimiento de una cláusula de penalidad cercana a 1,5 millones de dólares debido a que el jugador dejó Independiente antes de diciembre de 2026, fecha establecida en el contrato.

La postura de Independiente

Según el reclamo presentado por el club sanjuanino, Independiente habría evitado registrar la salida como una venta para no afrontar los compromisos económicos pendientes.

El argumento de San Martín apunta a que, dentro de la negociación con Argentinos Juniors, el Rojo incluyó deudas relacionadas con los pases de Santiago Montiel y Gabriel Ávalos, situación que para el Verdinegro demuestra que existió una transferencia y no solamente una rescisión.

Más problemas para el Rojo

El reclamo de San Martín aparece en un momento complejo para Independiente, que todavía debe resolver distintas cuestiones económicas para levantar inhibiciones que afectan su actividad deportiva.

El club de Avellaneda también enfrenta un reclamo de Olimpia de Paraguay por Facundo Zabala y aún no pudo inscribir a algunos refuerzos, como Santiago Mele e Imanol Machuca, debido a las restricciones vigentes.

La dirigencia del Rojo trabaja para solucionar esos inconvenientes y espera avanzar con el pago de la deuda con el equipo paraguayo, mientras deberá afrontar también la situación planteada por San Martín por el caso Giménez Rojas.