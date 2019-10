Independiente, sin equipo definido, contará con el regreso de Cristian Chávez

Independiente aún no cuenta con el equipo definido para enfrentar a Unión el miércoles a las 19.10 en Santa Fe, por la undécima fecha de la Superliga, pero la novedad para este partido es que el técnico interino Fernando Berón tiene en consideración al delantero Cristian Chávez, quien no concentraba desde varias fechas atrás.



El DT saliente Sebastián Beccacece lo tenía relegado por cuestiones futbolísticas y ahora el ex delantero de San Lorenzo y Aldosivi viajará a Santa Fe y estará en el banco de suplentes, aunque no habría que descartar un posible regreso a la titularidad por los ensayos que viene realizando el nuevo entrenador.



El plantel se entrenó esta mañana a puertas cerradas en el predio de Villa Domínico, donde se enfocó en tareas en defensa y en ataque, más trabajos tácticos, donde hubo variantes en todas las líneas, de acuerdo a lo trascendido.



La probable formación incluye a Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco o Gastón Silva y Silva o Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez y Lucas Romero; Domingo Blanco o Sebastián Palacios, Martín Benítez y Andrés Roa; Silvio Romero.



Además de estos jugadores, los que viajarán para enfrentar al 'Tatengue' en el estadio 15 de Abril serán Milton Alvarez, Alexander Barboza, Nicolás Domingo, Carlos Benavídez, Cecilio Domínguez, Gastón Togni y Chávez.



Berón realizará mañana desde las 9 el último ensayo a puertas cerradas en el complejo Santo Domingo, donde definirá el equipo, para viajar por la tarde vía aérea hacia la capital santafesina, con salida a las 19 desde el Aeroparque Jorge Newbery y se hospedará en el hotel InterTower.