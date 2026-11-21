Independiente consiguió una victoria clave este sábado y eliminó a Argentinos Juniors en los octavos de final de la Liga Profesional. En el estadio Diego Armando Maradona, el equipo visitante se impuso por 2 a 1 con dos goles de Maximiliano Meza, mientras que Diego Porcel convirtió para el conjunto local. Con este resultado, el Rojo avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Vélez Sarsfield.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante y un resultado que se definió durante el segundo tiempo. Independiente logró ponerse en ventaja antes del descanso, pero Argentinos reaccionó rápidamente en el inicio del complemento y consiguió igualar el marcador. Sin embargo, cuando el partido estaba abierto, Meza volvió a aparecer y convirtió de penal para darle el triunfo a su equipo.

El primer gol llegó a los 38 minutos de la etapa inicial. Maximiliano Meza aprovechó su oportunidad y puso el 1 a 0 para Independiente. El tanto le permitió al visitante irse al descanso en ventaja, pese a que Argentinos había tenido mayor protagonismo con la pelota durante buena parte de ese período.

La reacción del Bicho no tardó en llegar. Apenas comenzado el segundo tiempo, a los 1 minuto, Diego Porcel marcó el empate y estableció el 1 a 1. El gol renovó las expectativas del conjunto de Nicolás Diez, que buscó aprovechar el impulso para intentar quedarse con la clasificación.

A partir de allí, Argentinos mantuvo una mayor posesión y acumuló intentos frente al arco rival. No obstante, Independiente consiguió sostenerse en el partido y encontró una oportunidad determinante a los 29 minutos del complemento, cuando el árbitro Jorge Baliño sancionó un penal a su favor.

Meza se hizo cargo de la ejecución y convirtió desde los doce pasos para establecer el 2 a 1. El delantero completó así su doblete y volvió a poner en ventaja al Rojo en un momento decisivo del encuentro.

En los minutos finales, Independiente realizó modificaciones para administrar el resultado y sostener la ventaja. Argentinos, por su parte, intentó buscar el empate, pero no consiguió volver a convertir. El marcador se mantuvo hasta el cierre y confirmó la eliminación del equipo local.

Las estadísticas del partido

Los números reflejaron el mayor control de pelota que tuvo Argentinos durante el encuentro. El conjunto local terminó con el 66% de la posesión, frente al 34% de Independiente. También registró más remates al arco: 12 contra 8 del equipo visitante.

En cuanto a la circulación, Argentinos acumuló 473 pases correctos, mientras que Independiente completó 164. El Bicho también registró 74 pases incorrectos, frente a 72 del Rojo.

En las recuperaciones, Independiente terminó por encima de su rival, con 17 frente a las 12 de Argentinos. Además, ambos equipos cometieron una cantidad similar de faltas: 11 para el local y 12 para el visitante.

Con el triunfo por 2 a 1, Independiente dejó atrás a Argentinos Juniors y se metió entre los ocho mejores del torneo. Su próximo rival será Vélez Sarsfield, en una nueva instancia de eliminación directa.