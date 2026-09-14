Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 este domingo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Rojo comenzó ganando, pero el Ciclón reaccionó en el complemento y rescató un punto en el debut de Rubén Darío Insua en su tercer ciclo como entrenador.

El conjunto local golpeó temprano. A los seis minutos del primer tiempo, Juan Arrayago apareció libre en el área y conectó de cabeza para vencer a José Devecchi y establecer el 1-0. A partir de allí, Independiente tomó el control del juego y generó varias situaciones para ampliar la diferencia.

San Lorenzo logró sostenerse en partido y mostró otra postura después del descanso. Apenas a los cinco minutos del complemento, Facundo Farías apareció para convertir un golazo y marcar el 1-1. Fue, además, su primer tanto con la camiseta del Ciclón.

Con la igualdad, el encuentro se volvió más disputado. Independiente buscó recuperar la ventaja y contó con varias aproximaciones, pero falló en la definición y se encontró con una defensa visitante que resistió los últimos intentos.

Tras el encuentro, Santiago Montiel lamentó las oportunidades desperdiciadas por el Rojo y aseguró que la sensación era “amarga” por no haber conseguido los tres puntos. Del otro lado, Farías valoró la reacción de San Lorenzo y ya puso la mirada en el próximo clásico frente a Boca.

El empate dejó a Independiente en la sexta posición de la Zona A con 14 puntos, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. San Lorenzo, en tanto, quedó noveno con 11 unidades y a dos puntos de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, Independiente visitará a Unión el sábado 19 de septiembre desde las 16.45, mientras que San Lorenzo recibirá a Boca el domingo 20 a partir de las 14.45.