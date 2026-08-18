La industria manufacturera argentina mantiene cerca del 41% de su capacidad productiva sin utilizar. Según el último informe del Indec, en junio las fábricas utilizaron el 59,1% de su capacidad instalada, apenas 0,2 puntos más que en el mismo mes de 2025.

El dato muestra un escenario de estancamiento. En lo que va de 2026, ningún mes superó el 60% de utilización. Además, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, solo seis de los 31 meses registraron niveles superiores a ese porcentaje.

Los sectores más afectados

El relevamiento del Indec contempla 12 ramas industriales. La refinación de petróleo fue la que presentó el mayor nivel de utilización, con el 86,7%.

En el extremo contrario, cinco sectores trabajaron con menos de la mitad de su capacidad:

Textiles: 46,6%.

Tabaco: 46,3%.

Automotriz: 45,5%.

Metalmecánica: 41,5%.

Caucho y plástico: 41%.

En estas actividades, más de la mitad de la capacidad productiva permanece sin utilizar.

Menor demanda y dificultades para invertir

El escenario industrial está condicionado por distintos factores, entre ellos la caída de la demanda interna, las dificultades para acceder al crédito y el contexto de estabilización macroeconómica.

La elevada capacidad ociosa también puede desalentar nuevas inversiones, ya que las empresas tienen menos incentivos para incorporar maquinaria o ampliar sus plantas cuando una parte importante de sus instalaciones permanece sin utilizar.

La situación también genera preocupación por su posible impacto en el empleo industrial, debido al peso que tiene el sector en la generación de puestos de trabajo registrados.

Con una utilización del 59,1%, la industria continúa operando por debajo del 60% de su potencial. La evolución de la demanda, el financiamiento y las condiciones económicas serán claves para determinar si las empresas consiguen recuperar parte de la capacidad que actualmente permanece parada.