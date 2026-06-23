La competencia avanzó una nueva casilla en UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE y esta vez reunió a dos cursos con personalidades muy distintas, pero con el mismo objetivo: acercarse al tan ansiado viaje de egresados. Desde Capital llegó la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento con 5° Química, mientras que desde Rivadavia se presentó 5° 2° de la Escuela de Educación Secundaria Julia León. Entre respuestas, anécdotas y momentos inesperados, el programa dejó una tarde cargada de diversión.

Representando al equipo azul estuvieron Juan Manuel Cabanay y Arturo Domínguez, acompañados por la profesora Emilia González. Del lado naranja participaron Julieta Garín y Nahuel Elizondo junto a la profesora Maricel Flores.

Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento 5to química, Capital y Escuela de Educación Secundaria Julia León, 5to 2da, Rivadavia. FOTO HUARPE.

Antes de comenzar la competencia, ambos cursos compartieron historias que reflejan la vida cotidiana de la secundaria. Desde Industrial destacaron la unión que mantienen desde hace años, incluso después de atravesar la separación que implicó elegir distintas especialidades. Recordaron entre risas una situación que en su momento fue triste: cuando varios compañeros desaprobaron una materia y terminaron llorando. Con el tiempo, aquella escena se convirtió en una anécdota más para recordar. Lo que más les cuesta pensar del final de esta etapa es despedirse de sus compañeros.

En la vereda de enfrente, Julia León se definió como un curso divertido y solidario. Sus estudiantes recordaron momentos difíciles que atravesaron juntos, como la internación de una compañera durante 22 días y el acompañamiento que brindaron a otra alumna durante su embarazo. Aunque reconocieron que el curso está dividido en dos grandes grupos separados por afinidades, también coincidieron en que Julieta Garín fue una de las grandes impulsoras para que estuvieran presentes en UPD.

¿Lo boxearon a Lito?

Uno de los momentos más inesperados del programa ocurrió lejos de las preguntas académicas. Julieta Garín sorprendió a todos al compartir algunos tips básicos de boxeo con los conductores. Entre posiciones, movimientos y demostraciones improvisadas, el estudio se transformó por unos minutos en un pequeño gimnasio. Lito y el resto del equipo aceptaron el desafío entre risas, generando una de las escenas más divertidas de la jornada.

Julieta Garín, alumna de la Escuela Julia León, sorprendió en el estudio al enseñarle técnicas básicas de boxeo a los conductores. FOTO HUARPE.

Ya en la competencia, Industrial comenzó con el pie derecho al responder correctamente una pregunta de Lengua. Julia León tuvo su primera oportunidad en Geografía, aunque no logró sumar.

La segunda ronda volvió a favorecer al equipo azul, que acertó en Historia, mientras que Matemática se convirtió en un obstáculo para el conjunto naranja. En la tercera vuelta, Deportes amplió aún más la diferencia y dejó un marcador parcial de 3 a 0.

La cuarta ronda mostró una reacción de Julia León. Industrial respondió correctamente sobre Arte, pero el equipo naranja consiguió sus primeros puntos al acertar una pregunta de Ciencia.

En la quinta ronda, el equipo azul utilizó un comodín para Matemática y volvió a sumar. Del otro lado, Historia no acompañó a Julia León, que dejó escapar otra oportunidad importante.

Finalmente, en la sexta ronda, Industrial recibió una pregunta de Ciencia y volvió a responder de manera correcta, cerrando una actuación sólida durante toda la tarde.

Con ese último acierto quedó definido el resultado: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento se convirtió en la ganadora del encuentro y avanzó a la siguiente instancia de UPD, quedando un paso más cerca del sueño del viaje de egresados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.