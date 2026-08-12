La obra dramática "El hombre inesperado", escrita por la prestigiosa dramaturga Yasmina Reza con traducción de Gonzalo Garcés, regresa a la provincia en su segunda temporada y se podrá ver este jueves 13 de agosto en el Teatro Sarmiento.

La propuesta vuelve a contar con la dupla protagónica de Germán Palacios e Inés Estévez, quienes no solo encabezan el elenco, sino que también están a cargo de la dirección general del espectáculo.

La trama sitúa al espectador en medio de un viaje de tren donde dos soledades coinciden en el mismo vagón. A partir de este encuentro impensado, los pensamientos de ambos personajes comienzan a volar hasta entrecruzarse en un intercambio repleto de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes cargados de intriga. La obra interpela directamente al público con la incógnita de cuánto de este cruce responde al azar y cuánto al destino, invitando al espectador a decidirlo a medida que viaja junto a ellos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la actriz y protagonista de esta obra de autor, detalló las motivaciones fundamentales que sustentan esta nueva gira por todo el país.

“En principio, por el éxito que está teniendo, si hacemos un segundo año consecutivo es porque hemos la temporada de invierno del año pasado y la de verano, funcionó perfecto. Es la comprobación de la fe que le teníamos a este texto de gran profundidad, de altura intelectual y de un humor sutil que nos devuelve un teatro como se hacía antes. Un teatro que invita a frenar, a reflexionar, a olvidarse del celular y a pasarla bien. Estas son las condiciones las que nos hace seguir avanzando”, contó Inés.

Tanto para la actriz como para Palacios, el riesgo asumido comenzó en su estreno de 2025, en el Teatro Maipo y con ese impulso, el espectáculo fue creciendo función tras función y en cada ciudad que visitó, incluyendo al Teatro Sarmiento.

En este nuevo recorrido, toca volver no solo a San Juan, también por Mendoza, Córdoba, Rosario, todo el sur patagónico, Salta, Jujuy y Tucumán, plazas donde “El hombre inesperado”, causó un efecto notable en sus respectivas plateas.

Para Estévez, el éxito de la obra no solo radica en la puesta escénica, también en el contenido de una trama que invita a pensar, sentir e imaginar. “No solo la obra habla de las relaciones humanas, también, hay un gran abordaje de la relación de cada individuo consigo mismo”, argumentó.

“Es algo muy interesante lo que sucede porque es desde ese punto, surge una identificación total del público con las cosas que viven los personajes. En un principio, los personajes no se vinculan entre sí, no dialogan, no se conocen, pero lo que el público escucha es el pensamiento de cada personaje. Uno estos personajes dicen en voz alta cosas que uno jamás diría delante de la gente, que no confesaría en voz alta y ahí es donde aparece el momento gracioso”, detalló la actriz.

Por otro lado, Inés resaltó que “siempre me gustó hacer personajes que no tuvieran nada que ver conmigo y ese es el efecto creativo realmente que me interesa. No me gusta tanto recrear situaciones, sino crear las instancias, los comportamientos y acciones que no tengan absolutamente nada que ver con lo que yo haría, diría o pensaría”, indicó.

En esta producción, es la primera vez que ejerce el rol de la dirección junto a Palacios, que, por su parte, el actor también tuvo esa experiencia de dirigir e interpretar al mismo tiempo.

Sin embargo, Inés definió que “no siento desafíos en la actuación, más bien siento el placer por la actuación, en el goce, el disfrute y en el aprendizaje profesional”.

Por último, la artista concluyó lo satisfactorio de encarar este tipo de propuestas teatrales donde invita a salir "transformado" después de haber presenciado la experiencia escénica.

“Lo que más celebro de este texto, es la calidad y profundidad que ofrece, en un momento donde estamos llenos de ofertas más banales y que la gente puede identificarse con él, puede conmoverse y quiere volver a verla. Me gusta un teatro donde los personajes atraviesan transformaciones que los hace mejorar y donde el público, también sale mejorado”.

En paralelo a la gira, Inés aborda varios proyectos artísticos en simultáneo. Hace poco, terminó de grabar una nueva serie que se podrá ver en Flow y HBO, también participó en una película independiente que espera su estreno y ahora, está participando en la tercera temporada de El Barro.

En detalle

“El hombre inesperado”, del texto de Yasmina Reza y traducido por Gonzalo Garcés, cuenta con los roles protagónicos y la dirección dual de Inés Estevez y Germán Palacios, el vestuario de Romina Giangreco, la escenografía de Ariel Vaccaro, el diseño de iluminación de Ricardo Sica y el diseño sonoro y música original de Francisco Sicilia. La función es este jueves 13 de agosto a las 21 hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 sur). Entradas a $40.000 y pueden conseguirse por boletería y por Ticketway.



