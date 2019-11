Inés Ulanovsky fue la ganadora del "Premio Leamos" del Festival Basado en Hechos Reales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Inés Ulanovsky se convirtió en la ganadora del "Premio Leamos" del tercer concurso de crónica breve del Festival de No Ficción Basado en Hechos Reales, que se desarrolla desde el jueves en el Centro Cultural Kirchner, por su texto "Las fotos".



En esta tercera edición, el concurso organizado por Grupo VI-DA y el Festival, tuvo como temática central “Ser hijo, ser hija”, y se presentaron más de 200 crónicas de todo el país y la ganadora lo hizo como Lupe Rojas.



El premio es de 60.000 pesos para la crónica ganadora que fue elegida por un jurado compuesto por Sonia Budassi, Esteban Castromán y Pablo Plotkin.



Al anunciarse el premio, en la tercera y última jornada del Festival de No Ficción, Plotkin dijo que se encontró con "historias diversas y con enorme complejidad" y señaló que "si bien se trata de un tema universal, la particularidad de cada historia fue absoluta".



Castromán, por su parte, aseguró que se encontró "con textos alucinantes, había crónica trabajando con registro distintos, géneros cruzados, enormes trabajos".



"Las fotos" era una de las 20 crónicas finalistas que estaban publicadas en la web del Festival, desde el 14 de noviembre, donde el público votó a sus favoritas. De esas 20 hoy se conoció a la ganadora y las seis que serán publicadas por IndieLibros, en una antología digital.



Además del de Ulanovsky, los trabajos finalistas que integrarán la antología son: "El otro nombre: una historia sobre béisbol", de Nolan Rada Galindo; "Un padre abusador también llora", de Claudio Berón; "Plegar las alas", de Julieta Habif; "La sangre no es agua", de Hernán Darío Correa; "La madre ominosa", de Agustina Paz Frontera y "El hijo de López", de Manuel Tejo.



Inés Ulanovsky (Buenos Aires, 1977) es fotógrafa y productora audiovisual, es autora del libro "Algunas madres también se mueren" y publicó el libro de ensayos fotográficos "Fotos tuyas".



La tercera y última jornada de la tercera edición del Festival continuaba con una charla entre el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon y la periodista, activista ruso-estadounidense y miembro del equipo de la revista The New Yorker Masha Gessen, para debatir sobre la complejidad de la Historia que se cubre en vivo y en directo; mientras que más tarde Federico Kukso y Guadalupe Nogués dialogarán sobre el papel de la ciencia y la comunicación a la hora de construir y deconstruir percepciones.



El cierre será a las 19 con la proyección, por primera vez en América Latina, de "Lyubov. Amor en ruso", el documental en el que realizador sueco Staffan Julén retrata a la premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich y una entrevista de Hinde Pomeraniec al director.



Todas las actividades son con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner ubicado en Sarmiento 151, en la Ciudad de Buenos Aires.