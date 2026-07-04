¿Infidelidad? Quién es el famoso que se separó tras siete años de relación

Nazareno Casero decidió hablar públicamente sobre el final de su noviazgo con la bailarina Carolina Puntonet luego de siete años de relación. El actor, que actualmente trabaja en la obra Bebé reno, relató que se conocieron en 2019 y que el vínculo terminó por incompatibilidad de tiempos y carreras.

Al referirse a su estado actual, el hijo de Alfredo Casero explicó que se siente "bueno, bien, qué sé yo. De a momentos estoy triste porque no fue una separación porque se acabó el amor, sino porque había cierta incompatibilidad entre donde vivimos cada uno y nuestras carreras, las cosas que cada uno tiene que hacer y los tiempos de viajar y visitarnos".

Sobre la bailarina, aclaró que "es argentina pero está trabajando en Ibiza y le está yendo bien. Está con el baile, con la música y le va bárbaro afuera", señalando que "los primeros años de la relación los pasamos acá en Buenos Aires y los últimos años fueron a la distancia".

El protagonista detalló que "ella vive y trabaja allá, entonces venía ella a visitarme, iba yo a visitarla y en un momento nos empezó a suceder a los dos que para vernos teníamos que dejar nuestras vidas en cada lugar, tomar un avión, cruzar un océano y era complejo".

Ante la consulta sobre la confianza, Casero confesó que "sí, pero eso no fue lo más difícil. Estábamos los dos bastante enfocados en la relación, pero no quiero problemas: ni estar con una persona que me puede traer problemas ni yo traerle problemas a una persona. Si me pongo de novio, me pongo de novio".

La ruptura se concretó de común acuerdo tras notar que el día a día era difícil de sostener. El actor recordó que "estábamos todo el tiempo hablando y había mucha comunicación pero en un momento pensamos: ´Che, te extraño, quiero dormir una siesta con vos´. Eso no se podía y de común acuerdo decidimos separarnos".

Finalmente, admitió que "obviamente que es doloroso porque seguís queriendo a la otra persona; no es que se rompió todo y ya está y no la quiero ver más. Entendemos los dos que es así y está todo bien. Ahora estoy acá abocado al laburo y haciendo lo que tengo que hacer, que es ocuparme de mí y de mis cosas y meterle a eso". La entrevista completa se encuentra disponible de forma gratuita en la edición digital de julio de la revista Pronto.