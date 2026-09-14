Un inesperado cruce en la pantalla chica volvió a reunir a una de las parejas más mediáticas de los últimos años. La periodista deportiva asumió la conducción temporal del programa ante la ausencia de Carina Zampini y compartió aire junto a su excompañero. Durante la emisión, ambos exhibieron química, pasajes de emoción y guiños del pasado, aunque la atención se centró en un divertido juego de preguntas y respuestas sobre la historia que compartieron.

Al ser consultada por los aspectos positivos y negativos de su expareja, la comunicadora habló sin filtros sobre la convivencia pasada. “Es muy divertido en la intimidad pero en lo negativo, duerme mucho”, empezó diciendo sobre su romance pasado. A continuación, rememoró un motivo recurrente de discusión que marcó los inicios del noviazgo y que se relacionaba con las reuniones de su entorno cercano.

La periodista relató el malestar que le generaba la actitud distante del conductor frente a sus allegados. “Me acuerdo una vez que nos peleamos, fue al principio y después fue mejorando. Yo soy muy amiguera y familiera. Para mí mis mejores momentos son las reuniones familiares. Pero le tenía que pedir que entablara una conversación con alguien, ¡sos periodista!”, se quejó ante Leuco que no pudo evitar en sonreir de manera incómoda.

Ante el reclamo al aire, el comunicador admitió su comportamiento y justificó la diferencia entre su perfil público y su vida privada. “En el laburo, uno es más histriónico pero en las reuniones soy más para adentro. No soy de hablar mucho y el celu ayuda mucho, eso le molestaba demasiado”, reconoció el hijo de Alfredo Leuco. Entre risas, su excompañera ilustró la falta de atención del conductor con una anécdota personal sobre su propio entorno: “Una vez le dije ¿viste que tu prima?…y me dijo `¿mi prima de qué trabaja?´”, bromeó ella.

La relación entre ambos comunicadores duró cerca de tres años y atravesó diversas crisis antes de la ruptura definitiva. La primera separación ocurrió en octubre de 2023 y, pese a un intento de reconciliación, decidieron finalizar el vínculo. Tiempo después, la periodista deportiva reflexionó sobre el desgaste de la pareja y detalló las razones del distanciamiento.

Según expuso la conductora, las prioridades de ambos no coincidieron en los momentos clave. “Para mí hubo un destiempo. Cuando yo estaba más full él no tanto y cuando él sí estaba, yo no tanto”, explicó Sofi. En otras declaraciones públicas, la joven fue aún más firme sobre la percepción de su noviazgo y reconoció que llegó a pensar que estaba junto a una persona que no la quería lo suficiente.

Por su parte, cuando se confirmó la separación en 2023, el periodista se refirió al afecto que aún mantenían y al desafío de encarar una nueva etapa. “A veces a pesar del amor hay que encontrarle la vuelta”, había explicado el conductor en aquel entonces, dejando abierta la posibilidad de que el vínculo pudiera transformarse.