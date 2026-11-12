Infidelidades, insultos y mentiras, la pelea de una pareja de famosos

La separación de Nenu López y Franco Zunino sumó un capítulo sumamente polémico luego de que trascendiera una grabación privada de una fuerte discusión entre ambos. El material fue acercado por un vecino de la pareja al ciclo Bondi Live, dejando al descubierto los motivos reales que desencadenaron el final de la relación de los ex participantes de Gran Hermano en medio de un clima de máxima tensión.

En el registro sonoro se puede escuchar a Nenu López completamente quebrada en llanto y a los gritos mientras le reclama a Franco Zunino por una supuesta traición amorosa. Durante la discusión, la joven lanzó frases contundentes contra su expareja: “¿Quién te crees que sos? Dijiste que pasaste una noche loca en la televisión. Sos una mierd*, ¿qué más queres? Vos borraste el chat y yo no te acusé nunca de mentir. Andate, no te quiero ver más en mi put* vida, arruinas todo”.

Al analizar el trasfondo de esta filtración en su programa de streaming, el periodista Pepe Ochoa brindó precisiones sobre el desgaste cotidiano que atravesaban los protagonistas antes del desenlace. El panelista aseguró que el vínculo estaba deteriorado desde hacía tiempo: “Vienen mal hace ya bastante tiempo y ya no están más juntos porque no pudieron remontar la situación… Esto que les cuento venía pasando cada dos días en el vínculo que tenían”.

Finalmente, el comunicador remarcó que el contenido de la grabación expone con claridad las constantes escenas de celos, los cuestionamientos mutuos y las sospechas que terminaron por destruir la pareja. Sobre la contundencia de las pruebas difundidas, Ochoa concluyó: “El audio es categórico y descriptivo, habla del tema del chat y de que yo desconfíe del tema”.