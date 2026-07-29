¿Infidelidades? La verdadera razón de la separación de La Joaqui y Luck Ra

La cantante de RKT, conocida como La Joaqui, decidió poner fin a los rumores y confirmar la ruptura de su noviazgo con Luck Ra tras compartir dos años de relación. A través de un comunicado oficial publicado este 29 de julio, la artista buscó aclarar la situación sentimental que atraviesan ambos músicos. La Joaqui inició su mensaje explicando que "Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin".

Según detalló la intérprete, la determinación de separarse no estuvo vinculada a conflictos internos ni a una crisis de sentimientos, sino que fue una decisión tomada de común acuerdo. Ella aclaró que "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor, sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas". De esta manera, el vínculo concluyó por la búsqueda de nuevos rumbos personales y diferentes etapas de vida.

A pesar del distanciamiento, ambos mantienen un trato cordial y valoran el tiempo que pasaron juntos durante el noviazgo. La Joaqui subrayó que "Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa". Con estas palabras, la referente de la música urbana dejó en claro que la despedida se dio en términos de respeto mutuo.