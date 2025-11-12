La inflación de octubre se aceleró al 2,3% desde el 2,1% de septiembre y acumula un incremento de 24,8% entre los primeros diez meses de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Alimentos y bebidas si bien estuvo por debajo de la medición general fue la que más incidencia tuvo a nivel país -con excepción de la Patagonia- así entre los productos básicos que más aumentaron se destacaron las frutas y verduras.

Limón por kilo, que en octubre se ubicó en $2.376,62, en septiembre valía $1.477,72, implicó una suba del 60,8%. A su vez, la cebolla también se ubicó en lo que más subió en el mes, salía $753,40 en septiembre, y en octubre $922,48, lo que implica un avance del 22,4%.

Completa el top 3, la banana que pasó de $2.627,06 a $2.977,35, un avance del 13,3%. La manzana también estuvo entre lo que más subió con el 11,1%, desde los $2.602,07 a los $2.890,30.

Fuente: Ámbito