Las enfermedades respiratorias continúan circulando en San Juan durante el final del invierno, aunque la provincia ya dejó atrás el pico de influenza A. Actualmente, este virus comparte protagonismo con el metapneumovirus, que registra una circulación similar.

Según explicó a DIARIO HUARPE la jefa de Epidemiología de San Juan, Liliana Bertoni, la circulación de ambos virus se encuentra actualmente “cabeza a cabeza”, con una proporción cercana al 50% para cada uno, mientras que otros virus respiratorios aparecen en menor cantidad.

“Todavía continúa circulando la influenza A, que es lo que ha circulado este año, pero ha disminuido, hemos pasado ya el pico”, explicó la funcionaria.

En este momento, los dos virus respiratorios que circulan con mayor frecuencia son la influenza A y el metapneumovirus.

El frío mantiene la circulación de virus

Bertoni señaló que, mientras continúen las bajas temperaturas, es esperable que sigan circulando distintos virus respiratorios. Sin embargo, aclaró que la provincia ya atravesó el momento de mayor intensidad de la influenza.

“Ya hemos pasado lo más grave”, afirmó la especialista, quien indicó que los registros muestran seis semanas consecutivas de descenso en la circulación de influenza.

En las próximas semanas, además, las autoridades esperan el inicio de la circulación del virus respiratorio sincicial (VRS), conocido por provocar bronquiolitis principalmente en niños y lactantes. Según explicó Bertoni, se espera que este virus gane protagonismo a medida que disminuya la circulación de influenza A y metaneumovirus.

Cómo prevenir los contagios

Desde Epidemiología remarcaron que mantener las medidas de prevención es fundamental para sostener el descenso de los casos de influenza y reducir la transmisión de otros virus respiratorios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Lavarse las manos de manera frecuente y mantener una higiene estricta.

Evitar tocarse la cara con las manos.

Cubrirse al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo y no las manos.

Si una persona presenta síntomas respiratorios y debe concurrir a un médico o a una sala de espera, utilizar barbijo.

La vacuna contra la gripe sigue disponible

Bertoni también recordó que la vacunación contra la influenza continúa siendo importante, debido a que el virus todavía circula en la provincia.

La vacuna antigripal está disponible durante todo el año, hasta febrero del próximo año. Desde Salud recomendaron especialmente que las personas que forman parte de grupos de riesgo y todavía no se vacunaron durante esta temporada aprovechen la disponibilidad para hacerlo.

La especialista destacó que, aunque la influenza A ya no es el virus predominante, todavía representa una proporción importante de las enfermedades respiratorias que circulan actualmente en San Juan.