Los nueve países con armas nucleares destinaron cerca de 119.000 millones de dólares a sus arsenales en el 2025, una cifra récord equivalente a 3.768 dólares por segundo, y que constituye un aumento del 19 % respecto al año anterior, según un informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN).

El incremento del gasto de Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, la India, Pakistán, Israel y la República Popular Democrática de Corea fue atribuido a la modernización y expansión de los arsenales nucleares en un contexto de crecientes tensiones internacionales.

Sin embargo, los resultados contrastan con el avance del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, al que ya se han sumado 99 países.

Estados Unidos registró el mayor aumento entre 2024 y 2025, con 12.400 millones de dólares adicionales, y un gasto total de 69.200 millones, más que el resto de potencias nucleares juntas.

China ocupó el segundo lugar, con 13.500 millones de dólares, mientras que el Reino Unido se convirtió en el tercero, con 12.600 millones. En cuarta posición, Moscú destinó 9.500 millones de dólares.

Arsenales pensados para décadas

Los nueve países han gastado en conjunto 471.000 millones de dólares en sus arsenales durante los últimos 5 años, y planean mantenerlos durante décadas.

Según el informe, algunos han publicado previsiones de gasto de decenas de miles de millones de dólares, e incluso de más de un billón, para los próximos 10 años o varias décadas. Además, todos cuentan con sistemas de armas que seguirán operativos al menos hasta el 2050, y en algunos casos hasta el próximo siglo.

Este gasto también beneficia a las empresas vinculadas al desarrollo y mantenimiento de armas nucleares. En el 2025, al menos 25 compañías mantenían contratos relevantes en este sector, con ingresos mínimos de 38.000 millones de dólares por estas actividades, contratos pendientes por al menos 394.000 millones y nuevas adjudicaciones por unos 2.500 millones de dólares.