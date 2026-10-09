La Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM), perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Departamento de Ingeniería Civil y el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan (CICSJ) organizan las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad.

El encuentro se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre de 2026, de manera presencial en el auditorio del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y con transmisión virtual bimodal vía Zoom y grupos de WhatsApp de gestión.

La actividad será libre y gratuita para todo público, requiriendo únicamente inscripción previa debido a la capacidad del recinto, y las disertaciones quedarán grabadas para su posterior consulta.

Marcelo Bustos, Juan Carlos Atampiz y Daniel Yáñez, al frente del encuentro.

Las jornadas se desarrollarán en doble turno durante ambos días, iniciando a las 9:30 horas con tres disertaciones matutinas y dos vespertinas. La iniciativa busca generar un espacio de concientización y debate técnico que trascienda al ámbito profesional y convoque a la ciudadanía en general, alumnos y representantes académicos.

El evento contará con un panel de profesionales de nivel provincial, nacional e internacional. En primer lugar, el Dr. Alfredo García García expondrá de manera virtual sobre la preparación progresiva de las redes viales para vehículos automatizados y conectados.

Henry Hernández Vega (Costa Rica), disertará sobre aplicaciones estadísticas para la ingeniería vial. Germán Bussi (Buenos Aires) analizará la experiencia del sistema Metrobús en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Gustavo Pastor compartirá la experiencia de integración territorial y movilidad en Mendoza.

Paula Cerutti Passoni, hablará de electromovilidad y transición energética. Gustavo Trigo, repasará la historia del ferrocarril. Aníbal Altamira por su parte, analizará el transporte vinculado a la minería del cobre y Marcelo Molina, Secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, expondrá el estado actual del transporte público provincial.









Según explicó el ingeniero Marcelo Bustos -uno de los coordinadores del evento- a DIARIO HUARPE, este primer encuentro “ha surgido como una iniciativa del Colegio de Ingenieros Civiles para brindarle a sus asociados y a la comunidad eventos que permitan concientizar sobre temas tan importantes como el transporte y la movilidad.

Lo importante es que esto siga estando en la palestra y nos habituemos a que este tipo de cosas se tienen que discutir en la sociedad. Si las políticas no han sido suficientemente discutidas a nivel social, después aparecen proyectos que fracasan por no tener inserción".

Además, dio su mirada respecto sobre el perfil económico que está adquiriendo la provincia: “San Juan se ha convertido en una provincia exportadora y muchos de sus recursos, como las cales y los productos de la minería de alta montaña, salen a través de camiones. Es fundamental analizar formas de optimizar todo este proceso y adecuar nuestras vías para que la producción llegue a destino de manera más eficiente”.

Entre otros aspectos, se le preguntó si la ciudad no requiere pensarse, aprovechando esta instancia de discusión, la necesidad de una segunda Avenida de Circunvalación: “La Avenida de Circunvalación que tenemos es una infraestructura fantástica, pero ante el aumento constante del parque vehicular, en determinados horarios nos está quedando chica.

Hubo trazados que se analizaron hace varios años plantear un segundo anillo externo, pero no terminaron de concretarse. Es una idea que, como sociedad, en algún momento tenemos que volver a analizar”.

Por otro lado, teniendo en cuenta la participación de Bussi en el encuentro, quien contará la experiencia de la implementación del Metrobús, Bustos contestó si esta idea podría ser adaptable en la provincia.

"El Metrobús de Buenos Aires surgió ante la realidad de una avenida inmensa como la 9 de Julio donde el tránsito era caótico y funcionó muy bien. En San Juan habría que analizar si las dimensiones de nuestras avenidas dan para hacer algo así.

Por ejemplo, las medidas como los paradores de transbordo en la calle Mitre o detrás del Teatro del Bicentenario han sido buenas opciones que colaboraron mucho, pero para pensar en un sistema de Metrobús completo hay que sentarse a evaluar costos, viabilidad y financiamiento".

Cronograma completo

En detalle

Las jornadas serán 14 y 15 de octubre, la inscripción es gratuita. Auditorio del Instituto de Energía Eléctrica (IEE) – FI – UNSJ. Modalidad presencial y virtual sincrónica, en Zoom. De 9:30 a 12:30 hs. y 17:30 hs. a 19:30 hs. Registro previo en este enlace. Para más información enlazar este grupo.