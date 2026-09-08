Inglaterra A palpitó el duelo ante Argentina XV en noviembre en Bath

Tras confirmarse el amistoso entre Argentina XV e Inglaterra A, Mark Mapletoft, entrenador del seleccionado inglés, destacó la importancia del encuentro que se disputará el 6 de noviembre en Bath.

“Enfrentarnos a Argentina XV en el primer partido supone un reto brillante para nuestros jugadores y cuerpo técnico”, señaló Mapletoft, quien también remarcó que el partido será una oportunidad para medirse ante un rival de calidad.

Una oportunidad para los jugadores

El responsable del desarrollo de jugadores masculinos de Inglaterra y seleccionador de Inglaterra A también destacó el escenario que tendrá el partido y la posibilidad de que los integrantes del plantel puedan mostrar su talento.

El encuentro será el primero de Inglaterra A en 2026. El equipo llegará después de una temporada 2025/26 en la que venció a España e Irlanda XV en partidos consecutivos y luego perdió frente a Nueva Zelanda.

El plantel y el cuerpo técnico de Inglaterra A serán anunciados más cerca de la fecha del partido, una vez que comience la temporada de la Premiership.