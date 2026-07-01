Inglaterra busca los octavos de final del Mundial ante RD Congo

El Atlanta Stadium de Estados Unidos es el escenario elegido para el duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputa este miércoles 1 de julio a partir de las 13 horas de Argentina y cuenta con la transmisión televisiva en vivo a través de la señal de DSports. El encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego es el árbitro Adham Makhadmeh, oriundo de Jordania. Quien resulte ganador de esta llave eliminatoria deberá medir fuerzas en la siguiente instancia contra México.

El combinado europeo llega a este compromiso eliminatorio tras quedarse con el liderazgo del Grupo L, una zona donde sumó siete unidades. Los dirigidos por Thomas Tuchel iniciaron su camino en la competencia con una victoria por 4-2 ante Croacia, luego sumaron una igualdad sin goles frente al seleccionado de Ghana y cerraron la primera etapa con un triunfo por 2-0 ante Panamá. A pesar de lograr la clasificación en la primera colocación, el rendimiento colectivo dejó algunos interrogantes que el cuerpo técnico pretende solucionar en esta fase de eliminación directa.

Por su parte, el conjunto africano accedió a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros de la fase inicial, tras finalizar con 4 puntos en el Grupo K. En su debut, los conducidos por Sébastien Desabre sorprendieron al igualar 1-1 frente a Portugal, posteriormente cayeron por la mínima diferencia de 1-0 ante Colombia y sellaron su histórico pase a la postemporada con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán. Esta clasificación representa un hito para la nación, que nunca antes había superado la primera fase en sus participaciones mundialistas.

En la previa, el esquema inicial de Inglaterra se perfila con Jordan Pickford en el arco, acompañado por Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly en la línea defensiva. El sector del mediocampismo tendría la presencia de Declan Rice, Elliot Anderson y Jude Bellingham, mientras que el frente de ataque estaría compuesto por Bukayo Saka, Marcus Rashford y la referencia de área Harry Kane.

La probable alineación de la República Democrática del Congo presenta a Lionel Mpasi bajo los tres palos. La estructura defensiva contaría con Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku. En la zona central del campo se ubicarían Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau y Brian Cipenga, dejando la responsabilidad de la delantera a la dupla integrada por Cédric Bakambu y Yoane Wissa.