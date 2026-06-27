Inglaterra cumplió con los pronósticos y derrotó este sábado por 2 a 0 a Panamá en la última fecha del Grupo L del Mundial 2026. Con este resultado, el seleccionado europeo aseguró el primer puesto de la zona y avanzó a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto centroamericano se despidió del certamen sin unidades.

Los Tres Leones dominaron el encuentro y encontraron la ventaja gracias a las conquistas de Jude Bellingham y Harry Kane, dos de sus principales figuras. El triunfo les permitió cerrar una sólida fase de grupos y mantenerse entre los candidatos a pelear por el título.

Con el liderazgo asegurado, Inglaterra ahora deberá esperar la definición del resto de los grupos para conocer a su rival en la próxima instancia. Su adversario será el mejor tercero proveniente del Grupo E (Ecuador), Grupo I (Senegal), Grupo J (Argelia o Austria) o Grupo K (República Democrática del Congo o Uzbekistán).

La selección dirigida por un plantel repleto de figuras mostró equilibrio en todas sus líneas durante la fase inicial y finalizó por encima de Croacia en la clasificación del Grupo L, consolidando una campaña que alimenta las expectativas de sus hinchas.

Para Panamá, en cambio, el Mundial llegó a su fin con un balance negativo. El conjunto canalero no logró sumar puntos en sus tres presentaciones y se convirtió en la única selección de esta fase de grupos que no pudo convertir goles.

Pese a la eliminación, la experiencia representa un nuevo paso para el fútbol panameño en el máximo escenario internacional, aunque el desafío de competir ante las principales potencias del mundo volvió a quedar en evidencia.

Mientras Inglaterra continúa su camino con la ilusión intacta, Panamá emprende el regreso a casa tras una participación que dejó importantes aprendizajes, pero sin recompensas deportivas.