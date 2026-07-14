El Mundial 2026 no solo puso a prueba el nivel futbolístico de las selecciones, sino también su capacidad para adaptarse a una competencia marcada por las enormes distancias entre sedes. Con partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, los traslados se transformaron en un desafío extra para los cuatro semifinalistas.

Aunque todos terminaron como líderes de sus grupos, Inglaterra, Argentina, España y Francia atravesaron recorridos muy diferentes antes de instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Inglaterra, el equipo que más viajó

Inglaterra acumuló el mayor recorrido con 20.000 kilómetros.

La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, encabeza el ranking de kilómetros recorridos. A pesar de haber elegido Kansas City como base de concentración, los Tres Leones no disputaron ningún encuentro en esa ciudad.

Durante la Copa del Mundo viajaron para jugar en Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, completando un total de 20.600 kilómetros antes de afrontar la semifinal.

El desgaste logístico fue considerable, aunque el equipo logró sostener un alto nivel competitivo con figuras como Jude Bellingham y Harry Kane.

España también tuvo un recorrido exigente

España tuvo su sede en Chattanooga, Tennessee, pero tuvo muchos viajes.

La Roja, conducida por Luis de la Fuente, instaló su campamento en Chattanooga, Tennessee, pero debió desplazarse en varias oportunidades.

En la fase de grupos jugó en Atlanta frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, además de trasladarse hasta Guadalajara, México, para cerrar esa etapa ante Uruguay. Ese itinerario implicó constantes cambios de ciudad antes de llegar a las instancias decisivas.

Argentina apostó por una planificación estratégica

Argentina pudo reducir el desgaste de kilómetros por viajes.

La Selección argentina buscó minimizar el desgaste con una planificación que combinó cambios de base según el avance del torneo.

La Albiceleste comenzó en Kansas City, viajó a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania y, tras asegurar el primer puesto del grupo, trasladó su concentración al predio del Inter Miami para preparar el cruce con Cabo Verde y luego el partido ante Egipto en Atlanta.

Después del triunfo sobre Suiza en cuartos de final, el plantel regresó a Kansas City antes de volver a Atlanta para disputar la semifinal frente a Inglaterra. En total, acumuló 8.025 kilómetros.

Francia, la que menos sufrió los traslados

Francia es la selección que menos kilómetros recorrió en el Mundial 2026.

El caso opuesto fue el de Francia. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps concentró en Waltham, cerca de Boston, y durante gran parte del campeonato nunca debió alejarse más de 435 kilómetros de su base.

Los franceses repitieron sedes como Nueva Jersey, Filadelfia y Boston tanto en la fase de grupos como en las rondas eliminatorias. Recién para la semifinal frente a España en Dallas afrontarán su traslado más largo. Hasta esa instancia, Francia acumuló apenas 5.500 kilómetros, el menor registro entre los cuatro semifinalistas.

En un Mundial atravesado por enormes distancias, la planificación fuera de la cancha también se convirtió en un factor determinante. La administración de los viajes y del desgaste físico puede terminar siendo tan importante como el rendimiento dentro del campo de juego en la búsqueda de un lugar en la gran final.