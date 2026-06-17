Inglaterra goleó a Croacia en su debut en el Mundial 2026, en un encuentro disputado por el Grupo L que tuvo un desarrollo con varios momentos de dominio alternado, pero con superioridad inglesa en los tramos decisivos del partido.

El inicio del encuentro mostró intensidad y equilibrio entre ambas selecciones. Croacia tuvo la primera aproximación clara, mientras que Inglaterra respondió con presión alta y llegadas al área rival. El marcador se abrió a los 12 minutos, cuando Harry Kane convirtió desde el punto penal tras una acción revisada, poniendo el 1-0 para el conjunto inglés.

Croacia intentó reaccionar y logró el empate parcial a través de una jugada colectiva que definió Musa cerca del final del primer tiempo, dejando el partido 1-1 antes del descanso.

En el complemento, Inglaterra salió con mayor intensidad. A los 48 minutos, Jude Bellingham marcó el 2-1 con un remate cruzado tras una jugada individual por banda derecha. El equipo inglés mantuvo el control del juego y generó múltiples situaciones de peligro, obligando al arquero croata Dominik Livaković a intervenir en varias oportunidades.

En el tramo final del primer tiempo, Croacia logró igualar el marcador en un momento clave del partido. A los 45+5 minutos, Petar Musa convirtió el 2-2 con un remate de derecha desde el centro del área, tras una asistencia de cabeza de Ivan Perišić. La jugada se originó en una acción colectiva que sorprendió a la defensa inglesa y permitió al conjunto croata volver al partido antes del descanso.

En el arranque del segundo tiempo, Inglaterra volvió a golpear rápidamente. A los 47 minutos, Jude Bellingham marcó el 3-2 con un remate de derecha desde el sector derecho del área, tras una asistencia de Elliot Anderson. La definición fue baja y precisa, pegada al palo izquierdo, lo que permitió al conjunto inglés volver a ponerse en ventaja apenas iniciado el complemento.

El quiebre definitivo llegó en la parte final del encuentro. Harry Kane volvió a aparecer y amplió la diferencia, consolidando su doblete personal. Luego, Marcus Rashford sentenció el partido con el cuarto gol tras una contra rápida a los 86 minutos, dejando el resultado final 4-2 para Inglaterra.

En el cierre, el equipo inglés administró la ventaja y aseguró una victoria amplia en su presentación mundialista. Croacia, dirigida por Luka Modrić, intentó ajustar líneas durante el segundo tiempo, pero no logró sostener el ritmo ante la presión y eficacia del conjunto inglés.

Con este resultado, Inglaterra comienza su participación en el Mundial 2026 con tres puntos y una diferencia de gol favorable en el Grupo L.