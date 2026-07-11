Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18, hora argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en Miami y definirá al rival del ganador del cruce entre la Selección Argentina y Suiza en las semifinales.

El duelo fue vibrante. Noruega abrió la cuenta a los 36 minutos del primer tiempo, sorprendiendo a propios y extraños. En uno de sus pocos avances hasta ahí, Andreas Schjeldrup encaró por la izquierda y, ante la marca de Ezri Konsa, sacó un remate de zurda y la terminó clavando al palo más lejano del arquero Jordan Pickford.

Pero los 45 minutos, Jude Bellingham apareció dentro de área grande para igualar las acciones en Florida. Tras empatar 1-1 en los 90', el partido fue al alargue y ahí volvió a aparecer Bellingham, que puso el 2 a 1 para poner en ventaja a los británicos y darles el pase a la semifinales del Mundial.

El encuentro tuvo como uno de sus principales atractivos el duelo entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los delanteros más destacados del torneo. Noruega llegó como una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, mientras que Inglaterra buscaba ratificar su condición de candidata.

Inglaterra consiguió el último boleto para una de las semifinales del Mundial y deberá enfrentar al vencedor del partido entre Argentina y Suiza, que jugarán este sábado desde las 22 en Kansas City.