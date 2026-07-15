La cuenta oficial de la selección de Inglaterra comenzó a jugar la semifinal del Mundial 2026 fuera de la cancha. A pocas horas del esperado duelo frente a la Argentina, el conjunto inglés publicó un video motivacional en sus redes sociales bajo un mensaje contundente: "Un paso para la final".

La producción muestra imágenes de Atlanta, la ciudad estadounidense que albergará el encuentro, mientras acompaña el recorrido con la canción "Bitter Sweet Symphony", de la banda británica The Verve. El protagonista es Harry Kane, capitán y máxima figura del seleccionado inglés, quien comparte una reflexión sobre lo que significa vestir la camiseta de su país.

"Estamos viviendo un sueño"

Durante el video, Kane recordó sus inicios en el fútbol y aseguró que representar a Inglaterra era un objetivo que parecía inalcanzable cuando era niño.

"Siempre soñás con jugar para Inglaterra. De chico jugás con tus amigos y, de repente, un día estás jugando para Inglaterra. Nunca pensé que iba a lograrlo. Ese chico de alguna manera llegó hasta acá. Te hace darte cuenta de que estás viviendo tu sueño", expresó el delantero.

El atacante también hizo referencia a la responsabilidad que implica disputar un Mundial y aseguró que el grupo se fortaleció con el paso del torneo.

La unión, la principal fortaleza

Kane sostuvo que la presión aumenta a medida que avanzan las instancias decisivas, aunque destacó que el plantel busca afrontar ese desafío apoyándose en la fortaleza colectiva.

"Cuando Inglaterra participa en un torneo importante, la presión aumenta cada vez más. Se trata de construir una hermandad. Lo más importante para nosotros es estar juntos. Vamos a mantenernos unidos sin importar lo que pase", afirmó.

El goleador también resaltó el vínculo que existe entre el seleccionado y los hinchas ingleses, al remarcar el impacto que tiene el equipo en todo el país.

"Saber cuánto significa para los hinchas en casa, unir a todo el país. Inglaterra representa estar juntos, la unión", concluyó.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados del certamen.