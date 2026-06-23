Inglaterra quiere reafirmar su candidatura al enfrentar a Ghana en el Mundial

Inglaterra y Ghana protagonizarán este martes uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se disputará en el Boston Stadium, en Estados Unidos, y enfrentará a dos equipos que comenzaron el torneo con una victoria y llegan igualados con 3 puntos en la cima del Grupo L.

El encuentro está programado para las 17.00 de Argentina y puede resultar determinante para encaminar la clasificación a la próxima ronda. Inglaterra viene de superar a Croacia por 4-2, mientras que Ghana derrotó 1-0 a Panamá con un gol en el tramo final del partido. En Argentina, el compromiso podrá verse por Telefe y DSports, además de las plataformas digitales asociadas a ambas señales.

Para este compromiso, el seleccionado inglés aparece con ventaja por la jerarquía de su plantel y el rendimiento mostrado en el debut. Del otro lado, Ghana intentará sostener la solidez que exhibió en su estreno para dar un golpe que lo acerque a los octavos de final.

Las posibles formaciones indican que Ghana saldría con Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku y Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi y Thomas Partey; Kamaldeen Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku y Antoine Semenyo; Jordan Ayew. El equipo es dirigido por Carlos Queiroz.

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel mantendría la base del conjunto que venció a Croacia, aunque las alineaciones definitivas serán confirmadas poco antes del inicio del encuentro.

El partido se jugará en el Boston Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo, y contará con el arbitraje del hondureño Said Martínez. Con 3 puntos por lado y la clasificación en juego, Inglaterra y Ghana afrontarán un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo L y dejar muy cerca de los octavos de final al ganador.