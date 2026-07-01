Inglaterra reaccionó a tiempo, dio vuelta un partido que parecía complicarse y derrotó por 2 a 1 a la República Democrática del Congo para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto británico se medirá ahora con México, que viene de eliminar a Ecuador.

El encuentro comenzó con una sorpresa. Apenas a los siete minutos, Brian Cipenga aprovechó una oportunidad para poner en ventaja al seleccionado africano y desatar la ilusión de una de las grandes revelaciones del certamen.

A partir de ese momento, Inglaterra tomó el control de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, pero se encontró con una actuación sobresaliente del arquero Lionel Mpasi, quien respondió con seguridad y sostuvo la ventaja de su equipo durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, la resistencia congoleña terminó cediendo en el tramo final. A los 74 minutos, Harry Kane apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Anthony Gordon y establecer el empate que revitalizó a los dirigidos por el conjunto inglés.

Con el impulso anímico del empate, Inglaterra fue por más y encontró el premio cuando faltaban cinco minutos para el final. Tras una gran atajada de Mpasi frente a un remate de Jude Bellingham, los británicos recuperaron rápidamente la posesión y la jugada terminó nuevamente en los pies de Kane, quien sacó un potente disparo para decretar el 2 a 1 definitivo y firmar su doblete.

Con esta victoria, Inglaterra selló su clasificación a los octavos de final y ahora tendrá un exigente desafío frente a México, que el martes dejó en el camino a Ecuador tras imponerse en el Estadio Azteca.

El duelo entre ingleses y mexicanos se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde estará en juego un lugar entre los ocho mejores seleccionados del Mundial 2026.