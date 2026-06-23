Inglaterra fue un espejismo del equipo que ganó ante Croacia y terminó la etapa sin goles ante Ghana por la segunda jornada del Grupo I en el Mundial 2026. La selección europea tuvo el dominio de la pelota en todo momento, pero los africanos le taparon el medio y lo obligaron a recaer en las bandas con centros predecibles, que fueron rechazados fácilmente por la defensa rival. El único punto positivo en su balance fue que las Estrellas Negras nunca pisaron el área de Jordan Pickford, quien fue un espectador de lujo.

Desarrollo del Primer Tiempo

El primer tiempo estuvo marcado por un monólogo futbolístico de la selección inglesa en cuanto al control de los tiempos y del balón, frente a una Ghana compacta que apostó plenamente a resistir en su propio campo.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se tomaron el inicio con mucha calma, progresando en bloque pero topándose con un muro africano dispuesto por Carlos Queiroz con una formación 5-4-1.Incidencias y Momentos ClaveDominio total pero sin romper el cero: Inglaterra acaparó el balón y pisó constantemente el área rival, ensayando varias aproximaciones, pero careció de la contundencia necesaria para batir al arquero Benjamin Asare.

Al saltar al campo de juego, el mediocampista Jude Bellingham alcanzó oficialmente las 50 apariciones con la camiseta de los Three Lions con apenas 22 años de edad.

Además, hubo un fuerte choque de cabezas entre el defensor inglés Reece James y el delantero ghanés Jordan Ayew que detuvo el juego por varios minutos. Tras ser atendidos por el cuerpo médico, ambos pudieron continuar sin problemas. Única amonestación: Declan Rice recibió una tarjeta amarilla al minuto 41 tras cometer una infracción en el mediocampo.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Al comenzar la segunda parte del encuentro, sucede la misma tónica estratégica del primer período, pero con un ritmo e intenciones mucho más agresivas por parte de los dirigidos por Thomas Tuchel para romper la paridad.

Sin variantes desde el vestuario en ambas selecciones. Arrancaron los 22 protagonistas de la primera mitad. Carlos Queiroz mantuvo su férreo esquema defensivo 5-4-1 con la premisa de seguir frustrando los circuitos internos de los Three Lions.

A diferencia del juego pausado y de posesión horizontal que caracterizó los primeros 45 minutos, Inglaterra inició el complemento imprimiendo una velocidad extra a la circulación del balón, buscando explotar las bandas con Reece James y Djed Spence adelantados casi como extremos para ensanchar la última línea ghanesa.

Los primeros pasajes de la segunda parte mostraron a una Ghana muy replegada y sufriendo para contener las arremetidas de Jude Bellingham, quien empezó a soltarse con mayor libertad a las espaldas de los mediocampistas africanos para conectar directamente con Harry Kane.

La presión alta de Inglaterra se intensificó notablemente en el arranque, obligando al guardameta Benjamin Asare a intervenir de manera temprana para desactivar centros peligrosos e intentos de media distancia.

El partido se mantuvo en la misma linealidad hasta que en los 86 minutos con muy poco de terminar, Harry Kane falló un gol insólito frente al arco. Luego de un remate al travesaño, el rebote le quedó al punta del Bayern Múnich, pero se excedió en la potencia de su disparo en la puerta del área chica y mandó la pelota por encima del travesaño.

Después de ese momento, no hubo más situaciones definitorias, por lo que el resultado concluyó en un triste y apático 0 a 0 aunque para Ghana, lo saboreó como una victoria y un punto valioso que le suma para su objetivo de clasificación.

Formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon y Noni Madueke. Suplentes: Dean Henderson, James Trafford; Nico OReilly, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Jarell Quansah, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins e Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Benjamin Asare; Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew e Iñaki Williams. Suplentes: Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang; Alidu Seidu, Abdul Mumin, Baba Rahman, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Brandon Thomas-Asante, Christopher Bonsu Baah, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah y Prince Adu. DT: Carlos Queiroz.