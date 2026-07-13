Inglaterra y la gran ventaja con la que llega contra Argentina

Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles a las 16 horas para definir un lugar en la gran final del certamen. El equipo nacional llega a esta instancia con una carga física mayor en comparación con su rival europeo. Mientras que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel solo tuvo que jugar un tiempo suplementario para derrotar por dos a uno a Noruega, los futbolistas argentinos debieron afrontar dos prórrogas extenuantes para clasificar. El desgaste comenzó en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde y se repitió este sábado en el duelo frente a Suiza.

Luego de la reciente victoria, Lionel Messi valoró el esfuerzo de sus compañeros al expresar que "Este equipo nunca deja de creer". Sin embargo, la fatiga es un factor determinante porque Inglaterra disputó su encuentro a las 18 horas, mientras que el grupo de Lionel Scaloni salió a la cancha recién a las 22.

Sobre este panorama, el entrenador argentino fue sincero al admitir que "Hoy sufrimos" y respecto al próximo compromiso pidió calma diciendo "No busquemos otra cosa". El clima del último partido fue tan intenso que el técnico suizo, Murat Yakin, se mostró muy molesto y sentenció que "Esa regla destruyó el partido" tras sufrir una expulsión.

A pesar de tener piernas más frescas, los ingleses enfrentan el desafío de los viajes extensos al ser la delegación que más kilómetros recorrió entre los cuatro semifinalistas. Con un acumulado de 17.500 kilómetros en traslados, el equipo británico voló constantemente desde su base en Kansas City hacia sedes como Dallas, Boston, Nueva York, Atlanta, Ciudad de México y Miami. Ante estos factores, el cuerpo técnico de Argentina dedicará los próximos días casi exclusivamente a la recuperación de sus jugadores para intentar llegar con frescura al choque histórico del miércoles.