Ingleses prendieron fuego un muñeco de Infantino con la camiseta argentina

En la celebración de La Hoguera de Lewes, miles de británicos incendiaron una efigie de Gianni Infantino vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. La cita tuvo lugar en la festividad más multitudinaria del Reino Unido, donde la multitud aprovechó el paso de la figura para manifestar su descontento hacia el presidente de la FIFA y hacia la casaca nacional que dejó fuera del último Mundial al conjunto inglés.

El origen de esta tradición se remonta a la Noche de las Hogueras, fecha en la que se evoca el fracaso de la Conspiración de la Pólvora del año 1605. En aquella época, un grupo organizado buscó quitarle la vida al rey Jacobo I mediante la explosión del Palacio de Westminster, con el objetivo de reinstaurar el catolicismo en la corona de Inglaterra.

En esta oportunidad, los asistentes decidieron apuntar contra el máximo representante del fútbol mundial por su cuestionada propuesta denominada FIFA Forward Enterprise. La intención del mandatario de comercializar parte de los certámenes internacionales generó un fuerte rechazo en la UEFA, entidad que amenazó con frenar la participación de sus seleccionados en los torneos oficiales si el plan prosperaba.

Este episodio de tensión ocurre en la antesala del próximo proceso electoral del organismo deportivo, pautado para el 18 de marzo de 2027 en la ciudad de Rabat, Marruecos. El territorio africano alojará la asamblea donde se definirá a la conducción ejecutiva que estará al frente del ente regulador del deporte internacional hasta el año 2031.