Un joven de 24 años fue interceptado por el sereno del barrio Valle del Parral, en Rivadavia, luego de que presuntamente saltó el portón de ingreso. Durante el procedimiento, la Policía secuestró 35 envoltorios con cocaína y dio intervención a la Justicia Federal.

Personal del Comando Oeste de la Policía de San Juan intervino en un procedimiento en el barrio Valle del Parral, en el departamento Rivadavia, luego de que el operador de turno recibiera un aviso sobre una aprehensión civil. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres forcejeando en el suelo, uno de ellos identificado como el sereno del complejo.

De acuerdo con el relato brindado por el trabajador de seguridad, identificado como Ignacio Quintana, de 37 años, observó el ingreso de un hombre que habría saltado el portón de acceso al barrio. Ante esa situación, intentó detenerlo, aunque desconocía el motivo por el que había ingresado al predio.

Según manifestó Quintana ante los uniformados, cuando intentó impedir que el sujeto continuara avanzando, este trató de agredirlo y ambos terminaron en el suelo durante el forcejeo. En ese contexto, el hombre arrojó 35 envoltorios de nylon que contenían un polvo compacto en su interior.

En total la Policía secuestró 35 dosis de cocaína.

Los efectivos del móvil H-55, a cargo del oficial subinspector Nicolás González, acompañado por la cabo primero Amalia Márquez, ingresaron al barrio tras superar el cierre perimetral y lograron reducir al sospechoso.

El hombre fue identificado como Axel Aguilera, de 24 años, domiciliado en el departamento Rawson. Tras el procedimiento, los policías se comunicaron con la base del sistema acusatorio. El doctor Gustavo Mendoza dispuso que no se tomara intervención penal en esa instancia y que el joven quedara vinculado a un expediente contravencional por una presunta infracción al artículo 194, inciso C, de la Ley 941-R.

Sin embargo, la intervención continuó con la participación del personal del Departamento Drogas Ilegales. El oficial ayudante Cayetano Gallegos y los efectivos a su cargo realizaron las tareas de campo sobre la sustancia encontrada, cuyo resultado dio positivo para cocaína.

A partir de ese resultado, se estableció comunicación con la fiscal federal Gabriela Ventimiglia, quien dispuso el secuestro de los envoltorios, la notificación correspondiente al joven y su posterior liberación.

El procedimiento quedó registrado en el expediente contravencional N.º 545/26, con intervención del Primer Juzgado de Faltas. La causa contravencional se inició por la presunta infracción al artículo 194, inciso C, de la Ley 941-R, mientras que el hallazgo de la sustancia motivó la intervención de las autoridades federales.