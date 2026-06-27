Un sujeto de 22 años fue detenido en Rivadavia luego de haber ingresado sin autorización a una vivienda de la Villa Chacabuco (ex villa Larga), en Marquesado. El sospechoso intentó escapar por los fondos de la propiedad, atravesó inmuebles linderos y finalmente fue reducido por personal militar dentro del predio del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22). La causa quedó vinculada al delito de violación de domicilio y se tramitó bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador del Canal Oeste hasta un domicilio ubicado en el lote 18 de Villa Chacabuco, en Marquesado. Al arribar entrevistaron al propietario de la vivienda, quien manifestó que un hombre vestido con ropa oscura había ingresado al interior de su inmueble.

Según relató el damnificado, el intruso advirtió la presencia del morador y decidió escapar de inmediato. Para lograrlo escaló la medianera ubicada hacia el sector oeste del terreno y se introdujo en la propiedad lindera, correspondiente al lote 17 de la misma villa.

Con esos datos, los uniformados iniciaron recorridas por las inmediaciones para intentar localizar al sospechoso. Mientras realizaban la búsqueda, desde la frecuencia policial "Trueno Halcón" informaron que un sujeto con las características aportadas había ingresado al predio del Regimiento de Infantería de Montaña 22 y ya se encontraba aprehendido por suboficiales de esa institución militar.

Los efectivos se trasladaron hasta el lugar y constataron que el hombre retenido coincidía plenamente con la descripción brindada por el denunciante. Posteriormente consultaron sus antecedentes mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), donde verificaron que el sospechoso gozaba del beneficio de salidas transitorias otorgadas por el Servicio Penitenciario. Este hecho marca una vez más, el mal análisis que hace la Justicia de Ejecución Penal para determinar la liberación de presos que no están listos para insertarse en la sociedad y apenas son puestos en libertad, salen a delinquir.

Frente a esa situación, el personal policial dio intervención al Sistema Acusatorio, cuyos funcionarios dispusieron la presencia del ayudante fiscal de turno para continuar con las actuaciones judiciales.

Minutos después arribó al lugar el ayudante fiscal Jorge Salinas, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de violación de domicilio.

Durante las actuaciones, el detenido fue identificado como Esequiel Olmos, de 22 años, domiciliado en el lote Hogar 26, del departamento Santa Lucía. De acuerdo con las fuentes policiales, quedó vinculado al Legajo N.º 19/26 por el delito de violación de domicilio, mientras la investigación continuó bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal para determinar las circunstancias del hecho y definir su situación procesal.