Ingrid Grudke contó cómo fue abusada sexualmente hace 30 años

La modelo y conductora Ingrid Grudke expuso una profunda reflexión sobre las marcas latentes de su pasado y la realidad de los adolescentes que ingresan al mundo del modelaje. Durante su presencia en el ciclo televisivo PH, Podemos hablar, ella admitió que con el paso del tiempo pudo resignificar situaciones vividas en el inicio de su carrera. A pesar de definirse como alguien optimista que busca dejar atrás los momentos difíciles, reconoció que ciertas vivencias persisten en la memoria.

Al repasar aquellos primeros pasos cuando llegó desde la provincia de Misiones con inexperiencia y expectativas de progresar, la conductora hizo hincapié en los riesgos a los que se exponen quienes se inician en la profesión. En ese sentido, describió que existen personas que se aprovechan de la inocencia y el entusiasmo propio de esa etapa.

La modelo analizó de manera introspectiva su propia juventud y compartió una revelación personal sobre los hechos que marcaron sus inicios profesionales. Con conmoción, Grudke confesó en el programa que “Hoy me doy cuenta que en su momento, hace 30 años, también fui abusada” aunque optó por no dar detalles específicos de aquellas vivencias.

Asimismo, alertó sobre la existencia de personas malintencionadas en ámbitos como la moda o el fútbol, explicando cómo actúan ante quienes recién comienzan. Con preocupación, advirtió que “Muchos jóvenes tienen la ilusión de algo y hay gente muy mal alrededor que se aprovecha de ese momento y abusa de esas personas de diferentes maneras” en relación con las dinámicas de poder.

A partir de las historias que recibe de jóvenes que asisten a sus clases especiales, la conductora resaltó la importancia de establecer límites firmes frente a las presiones del entorno. Para prevenir este tipo de situaciones que históricamente se encontraban naturalizadas en el sector, brindó un consejo explícito: “Si no tenés ganas de hacer algo, no hagas. No tomes un café si no tenés ganas de tomar un café con nadie si no quedaste en un casting que te dice 'Vení que te voy a explicar'” instando a no ceder ante exigencias dudosas.

Grudke consideró alarmante que este tipo de conductas se repitan inalterables en la actualidad a pesar de la gran cantidad de canales informativos existentes. En este sentido, lamentó el panorama actual que le transmiten las nuevas generaciones: “Hoy escucho a muchas adolescentes contándome ciertas cosas y te parte el alma decir que todavía sigue pasando con toda la información que tenemos” señalando la continuidad de estas problemáticas.

Para finalizar, la modelo realizó una convocatoria enérgica para terminar con el silencio en torno al abuso de poder, el cual también se expande mediante canales digitales. Con optimismo hacia el futuro, destacó que la sociedad actual no tolera ni naturaliza estas conductas y concluyó diciendo que “Siento que hoy tenemos la libertad de hablar. Lo que quiero decir es que nadie se calle, que se animen a hablar, que se animen a contar, sea hombre o mujer” remarcando que los menores deben crecer con total libertad.