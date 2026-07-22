El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar de por vida a la mujer de 54 años que este lunes atropelló a un padre y a su hijo adolescente en el centro de Mar del Plata mientras conducía con una licencia de conducir falsa.

La decisión fue adoptada luego de que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial comprobara que el carnet presentado por la conductora era apócrifo y que, en realidad, nunca había obtenido legalmente la habilitación para manejar.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Moreno y Catamarca, cuando la mujer, al volante de un Peugeot 206, chocó contra un Nissan Tiida. Tras el impacto perdió el control del vehículo, subió a la vereda de una estación de servicio y embistió a dos peatones que aguardaban para cruzar la calle.

Las víctimas fueron un hombre de 52 años y su hijo de 15, quienes debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

El adolescente sufrió un grave traumatismo de cráneo y continúa internado en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Colón, mientras que su padre permanece hospitalizado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con múltiples fracturas y diversas lesiones.

De acuerdo con el último parte médico, el hombre evolucionó favorablemente, fue extubado y permanece estable, aunque continúa bajo observación médica.

Nunca obtuvo el registro

Tras el accidente, las autoridades provinciales revisaron los antecedentes de la conductora y determinaron que nunca había conseguido una licencia de conducir válida.

Según los registros oficiales, la mujer había solicitado turno en dos oportunidades para iniciar el trámite correspondiente, pero en ambas ocasiones no se presentó a rendir los exámenes obligatorios.

Pese a ello, circulaba utilizando un carnet falsificado.

Ante esta situación, el Ministerio de Transporte dispuso su inhabilitación preventiva de por vida para conducir vehículos y remitió toda la documentación reunida a la Justicia, que continúa investigando el caso.

El vehículo fue secuestrado

Durante el procedimiento, los agentes de Tránsito también constataron que el Peugeot 206 no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que el automóvil fue secuestrado.

La mujer permanece detenida y quedó imputada en una causa por lesiones culposas y presunta falsificación de documento público, mientras avanza la investigación judicial para determinar todas las responsabilidades derivadas del grave hecho ocurrido en Mar del Plata.