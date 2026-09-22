Inhabilitaron a Icardi a manejar después del polémico video que subió

Mauro Icardi cruzó al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires luego de que el organismo dispuso su inhabilitación preventiva para conducir. La decisión oficial se tomó tras la difusión de un video publicado por la China Suárez en el que se la veía sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla de un auto en marcha mientras el delantero manejaba, una situación que según el organismo implicaba un riesgo para terceros y para los propios ocupantes del vehículo.

El Ministerio señaló que “la seguridad vial no admite excepciones” e informó que el deportista deberá ser evaluado antes de obtener un nuevo registro para determinar su aptitud.

Ante esta resolución, el futbolista reaccionó a través de X cuestionando la aplicabilidad de la sanción sobre su documentación europea. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, replicó Icardi en respuesta al comunicado del organismo.

En su descargo, el deportista explicó el procedimiento de obtención de su carnet y puso en duda la medida administrativa. “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, expresó.

El sitio oficial del Gobierno argentino contempla un acuerdo con Italia para el reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, mediante el cual las licencias italianas vigentes son reconocidas para sus titulares en determinadas condiciones o canjeadas para quienes residen en el país.

El futbolista arremetió con dureza contra la exposición pública del caso y la gestión vial. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, lanzó Icardi.

En la misma línea, criticó el estado del tránsito provincial al señalar: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”.

Por último, el delantero vinculó el origen del expediente con la repercusión mediática. “Todo por un ratito de chimento”, concluyó. La polémica previa surgió a raíz de la filmación difundida en redes donde la actriz aparecía sentada en la ventanilla del vehículo en circulación cantando “Training season” de Dua Lipa. “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, había escrito la China Suárez en la publicación, acompañada por un texto que decía “Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”, antes de finalizar dándole un beso al jugador mientras este conducía.