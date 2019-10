Iniciado el toque de queda, las protestas aún no se sofocaron y arde El Mercurio en Valparaíso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cientos de chilenos, incluso familias con hijos, salieron a manifestarse esta noche contra la situación social de Chile, luego de que el Ejército anunciara que a partir de las 22 comenzaba el toque de queda, y pasada esa hora aún las protestas no están sofocadas y en Valparaíso se incendió el diario más antiguo del país, El Mercurio.



Las protestas se iniciaron el lunes último a raíz del anuncio de un sustancial aumento en los pasajes del Metro (subte) de Santiago, que se reprodujeron en otras ciudades chilenas y no se detuvieron cuando esta tarde el presidente, Sebastián Piñera, anunció que se suspendía ese incremento.



En definitiva, lo que ese aumento de los pasajes hizo fue encender la mecha del descontento por las desigualdades sociales, como lo sintetizó un volante que voló por las calles de Santiago: "¡¡¡No es el Metro. Es salud. Es educación. Es pensiones. Es vivienda. Es el sueldo del parlamentario. Es el aumento de la luz. Es el aumento de la bencina (nafta). Es el robo de las Fuerzas Armadas. Es el perdonazo al empresario. Es la dignidad de una sociedad!!!".



El toque de queda, que fue anunciado poco después de que Piñera anunciara la marcha atrás con el aumento del Metro, fue una decisión del Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga.



"He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertad de desplazamiento a través de un toque de total en las provincias de Santiago y Chacabuco", dijo el militar en una breve declaración.



La medida comprende "restricción de libertades" y "establece que las personas deben estar en sus hogares y los que necesiten deben pedir salvoconducto" para desplazarse.



"Este documento los faculta para desplazarse y es el que será solicitado por la fuera pública. El control lo hace Carabineros y la PDI (Policía de Investigaciones)", agregó Iturriaga, quien pidió a los medios que difundan la puesta en marcha de la medida, que fue avalada con un comunicado oficial del Ejército de Chile.