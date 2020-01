Inician la segunda tanda de ruedas de reconocimiento por el crimen de Báez Sosa en Villa Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa (19) a la salida de un boliche en Villa Gesell serán sometidos durante la jornada de hoy a la segunda tanda de ruedas de reconocimiento, de la cual participarán tres amigos de la víctima, informaron fuentes judiciales.



El abogado Fabián Améndola, quien representa a la familia del joven asesinado, consideró esta mañana que más allá de los reconocimientos que hubo ayer por parte de dos de los tres testigos que participaron de la medida, "todos ellos participaron de un único hecho que fue la muerte de Fernando".



"Acá cada uno tuvo una participación en el hecho y para que el que dio el golpe final pudiera hacerlo, otros lo golpearon previamente o los ayudaron a hacerlo o impidieron que lo ayudaran a Fernando: todos estuvieron en lo mismo", dijo a Télam esta mañana en la puerta de la sede de la Secretaría de Seguridad municipal, donde se desarrollan las ruedas de reconocimiento.



Bajo un estricto operativo policial, los diez detenidos fueron trasladados desde la comisaría 1a. de Pinamar, donde pasaron la noche, hacia la sede municipal.



"La policía está buscando a los integrantes de la rueda para la conformación. Dentro de la sede ya hay algunos jóvenes que hacen de extras pero son muchos los que se necesitan porque son analizados por las partes y todos tienen que estar de acuerdo", dijo esta mañana Améndola.



El letrado explicó que durante la rueda de reconocimiento de ayer hubo dos identificaciones "categóricas" de dos de los imputados "como autores materiales de golpes a Fernando, uno de ellos estando el joven de rodillas en estado de inconciencia".



Según las fuentes de la investigación, los rugbiers reconocidos de manera categórica por dos testigos fueron Máximo Thomsen y Enzo Comelli, mientras que a Ciro Pertossi (19), otro de los apresados, uno de estos testigos lo ubicó en el lugar del hecho pero no lo vieron aplicar golpes a la víctima.



Un vocero con acceso al expediente explicó a Télam que hubo un cuarto reconocimiento de manera parcial de otro de los imputados, de quien se dijo que fue visto en la calle corriendo a Fernando cuando comenzó la golpiza.



"Cuando es categórico es que el testigo no tiene ninguna duda que la persona que esta sindicando es a quien vio en el hecho. Cuando no es categórico significa que el testigo dice 'estoy casi convencido que es ese', es decir hay una manifestación pero no es del todo categórica", aclaró Améndola.



En tanto, fuentes judiciales aseguraron que, además de los diez rugbiers, participará de las ruedas de reconocimiento el imputado número 11, Pablo Ventura, quien había sido detenido el mismo sábado del crimen en Zárate pero luego fue excarcelado por decisión de la fiscal del caso, Verónica Zamboni.



El crimen de Fernando fue cometido la madrugada del sábado pasado a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell, el cual fue clausurado ayer por irregularidades en el expendio de bebidas alcohólicas.