La comunidad futbolera de Jáchal se moviliza en solidaridad con Tupac Silva, el jugador del Club Atlético Libertad El Rincón (CALER) que sufrió una grave lesión durante el encuentro frente al Club Atlético Pampa, correspondiente a la novena fecha del Torneo Oficial de Primera A de la Liga Jachallera de Fútbol.

Según las primeras informaciones, el futbolista sufrió una fractura de tibia y peroné, una lesión de importante gravedad que demandará tratamiento médico, rehabilitación y un prolongado tiempo de recuperación. Ante esta situación, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos que ayuden a afrontar los gastos derivados de su internación y recuperación.

Quienes deseen colaborar pueden realizar su aporte a través del alias Pacosilva16, correspondiente a la cuenta de Mario Francisco Silva, padre del jugador. Desde que se conoció la noticia, clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas comenzaron a difundir el pedido en redes sociales para acompañar a Tupac y a su familia en este difícil momento.

Cabe recordar que la lesión se produjo durante el partido entre Pampa y Libertad El Rincón, que fue suspendido a los 17 minutos del segundo tiempo debido a la gravedad del episodio. Hasta ese momento, el encuentro estaba empatado 2 a 2, aunque el resultado pasó rápidamente a un segundo plano por la preocupación que generó el estado de salud del futbolista.

Mientras Tupac Silva comienza el camino hacia su recuperación, la comunidad deportiva de Jáchal vuelve a demostrar que la solidaridad también juega un papel fundamental dentro y fuera de la cancha.