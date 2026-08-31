Lionel Messi tuvo un debut con la Selección Argentina que difícilmente alguien podía imaginar. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, el entonces joven delantero se puso por primera vez la camiseta de la Albiceleste en un amistoso frente a Hungría, disputado en Budapest.

Messi había sido convocado por José Pekerman después de haber brillado con la Selección Sub-20. El entrenador decidió darle la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo del encuentro, cuando Argentina ganaba 2-1.

A los 18 minutos de la segunda parte llegó el momento esperado. Messi reemplazó a Lisandro López y entró a la cancha con la camiseta número 18 para disputar sus primeros minutos con la Selección mayor.

Pero el estreno soñado duró apenas unos segundos. En una de sus primeras intervenciones, Messi recibió la pelota y quiso avanzar mientras el defensor húngaro Vilmos Vanczák lo sujetaba de la camiseta.

El argentino intentó liberarse del agarrón con un movimiento de su brazo que terminó rozando el rostro del defensor. El árbitro alemán Markus Merk interpretó la acción como una agresión y decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

Messi había estado apenas 47 segundos dentro del campo de juego cuando fue expulsado. El juvenil quedó sorprendido por la decisión y abandonó la cancha mientras sus compañeros reclamaban airadamente ante el árbitro.

La escena generó una fuerte reacción en el banco argentino. Pekerman y varios de los futbolistas de la Selección consideraron excesiva la expulsión y defendieron al joven que acababa de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con el paso de los años, el propio Markus Merk reconocería que había sido demasiado severo con aquella decisión. El árbitro alemán admitió posteriormente que, al analizar la jugada desde otra perspectiva, la acción de Messi podría haber merecido solamente una tarjeta amarilla.

A pesar de aquella expulsión, Argentina logró quedarse con el partido por 2-1. Para Messi, sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a una presentación que terminó convirtiéndose en una anécdota imborrable.

Aquel debut también tuvo una particularidad que años después cobró mayor dimensión. Messi no pudo disputar el siguiente amistoso de la Selección ante Inglaterra debido a la suspensión provocada por aquella tarjeta roja.

El joven rosarino tendría que esperar para volver a ponerse la camiseta argentina. Su primer partido oficial llegó el 3 de septiembre de 2005, frente a Paraguay, por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.

A partir de entonces comenzó una historia completamente diferente. Aquel futbolista que había durado menos de un minuto en su estreno terminó convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina, en el jugador con más presencias y en uno de los grandes referentes de la historia del fútbol mundial.

Con la Albiceleste, Messi conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de convertirse en capitán y protagonista de algunos de los momentos más importantes del seleccionado.

Por eso, aquel 17 de agosto de 2005 quedó marcado como el comienzo de una historia extraordinaria. El debut fue breve, terminó con una tarjeta roja y estuvo lejos de ser perfecto, pero fue el primer capítulo de una trayectoria que terminaría llevando a Messi a convertirse en una de las máximas leyendas de la Selección Argentina.