A más de cinco décadas de su primera edición en 1972, la Fiesta Nacional del Sol (FNS) ratifica su rol como motor cultural y económico de la provincia al poner en marcha las convocatorias oficiales para su edición 2026.

El evento se desarrollará del 19 al 22 de noviembre —aprovechando un fin de semana largo clave para el turismo— bajo la potente temática “Parque Triásico”. Desde el 7 de septiembre, los interesados ya pueden gestionar sus postulaciones de forma 100% digital a través de la web oficial www.fiestanacionaldelsol.com, un formato virtual que moderniza los antiguos registros presenciales y federaliza la participación de los 19 departamentos.

Cronograma por sector

Históricamente concebida como una vidriera de la producción local, la feria organiza su convocatoria bajo un esquema de plazos específicos por rubro:

Emprendedora del Sol 2026: Abierta hasta el 20 de septiembre. Este certamen refleja la evolución contemporánea de la fiesta, virando de antiguos concursos tradicionales hacia el reconocimiento formal del trabajo, la creatividad y el liderazgo económico de las mujeres sanjuaninas.

Abierta hasta el 20 de septiembre. Este certamen refleja la evolución contemporánea de la fiesta, virando de antiguos concursos tradicionales hacia el reconocimiento formal del trabajo, la creatividad y el liderazgo económico de las mujeres sanjuaninas. Sector Gastronómico: Inscripciones hasta el 25 de septiembre para conformar el polo culinario que acompañará al público.

Inscripciones hasta el 25 de septiembre para conformar el polo culinario que acompañará al público. Músicos: Postulaciones vigentes hasta el 30 de septiembre para integrar los diversos escenarios de la feria.

Postulaciones vigentes hasta el 30 de septiembre para integrar los diversos escenarios de la feria. Artesanos, cooperativas y emprendimientos: Tienen plazo extendido hasta el 7 de octubre para postular sus proyectos productivos.

Tras el envío de formularios mediante la plataforma digital, cada postulante recibe un comprobante automático. Los equipos técnicos evaluarán posteriormente las propuestas para notificar de forma directa a los seleccionados.

Alianzas comerciales

En sintonía con las ediciones recientes que priorizan la articulación público-privada, la FNS 2026 busca ampliar los espacios corporativos y de descanso dentro del predio.

Las marcas interesadas en sumarse como sponsors ya pueden canalizar sus propuestas a través de la web o mediante el correo sponsorfns@sanjuan.gov.ar.

Como parte de la estrategia de posicionamiento nacional, la apuesta comunicacional incluye un nuevo spot de difusión protagonizado por Darío Barassi, diseñado al estilo cinematográfico para invitar a visitantes de todo el país a descubrir San Juan.

Identidad, Ciencia y la Agenda del FNS Forum

Las actividades darán inicio formal el 19 de noviembre con el FNS Forum, un espacio de debate con especialistas sobre los desafíos del desarrollo futuro.

Este año, el lema “Parque Triásico” enlazará la celebración con el patrimonio paleontológico provincial —con eje en Ischigualasto— en sintonía con la próxima apertura del MuPa, consolidando a San Juan como un destino científico y turístico de jerarquía internacional.

De este modo, la FNS conjuga sus raíces históricas con la innovación para potenciar la hotelería, el comercio y la economía local.

Toda la información de requisitos, plazos y novedades se actualiza permanentemente en www.fiestanacionaldelsol.com y en las redes sociales oficiales.